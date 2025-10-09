BML 8.03 Increased By ▲ 0.03 (0.38%)
BOP 34.24 Increased By ▲ 0.61 (1.81%)
CNERGY 8.69 Increased By ▲ 0.11 (1.28%)
CPHL 95.35 Increased By ▲ 0.81 (0.86%)
DCL 15.56 Increased By ▲ 0.06 (0.39%)
DGKC 245.49 Increased By ▲ 2.05 (0.84%)
FCCL 58.30 Increased By ▲ 0.98 (1.71%)
FFL 21.00 Increased By ▲ 0.29 (1.4%)
GCIL 31.90 Increased By ▲ 0.42 (1.33%)
HUBC 215.50 Increased By ▲ 1.82 (0.85%)
KEL 7.30 Increased By ▲ 0.07 (0.97%)
KOSM 7.43 Increased By ▲ 0.23 (3.19%)
LOTCHEM 27.20 Increased By ▲ 0.19 (0.7%)
MLCF 104.50 Increased By ▲ 0.36 (0.35%)
NBP 214.00 Increased By ▲ 0.20 (0.09%)
PAEL 55.04 Increased By ▲ 0.17 (0.31%)
PIAHCLA 21.50 Increased By ▲ 0.23 (1.08%)
PIBTL 15.48 Increased By ▲ 0.11 (0.72%)
POWER 18.50 Increased By ▲ 0.10 (0.54%)
PPL 197.20 Increased By ▲ 1.56 (0.8%)
PREMA 43.30 Increased By ▲ 0.17 (0.39%)
PRL 36.80 Increased By ▲ 0.39 (1.07%)
PTC 33.42 Increased By ▲ 0.05 (0.15%)
SNGP 129.56 Increased By ▲ 0.29 (0.22%)
SSGC 42.01 Increased By ▲ 0.27 (0.65%)
TELE 9.10 Increased By ▲ 0.03 (0.33%)
TPLP 11.20 Increased By ▲ 0.18 (1.63%)
TREET 29.60 Increased By ▲ 0.20 (0.68%)
TRG 70.25 Increased By ▲ 0.04 (0.06%)
WTL 1.70 Increased By ▲ 0.03 (1.8%)
BR100 17,359 Increased By 93.1 (0.54%)
BR30 55,427 Increased By 489.3 (0.89%)
KSE100 166,475 Increased By 1208 (0.73%)
KSE30 51,238 Increased By 421 (0.83%)
Oct 09, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-09

The Weather

Recorder Report Published 09 Oct, 2025 06:33am

KARACHI: The weather report on Wednesday (October 08, 2025) and the forecast for Thursday (October 09, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         35-24 (ºC) 00-00 (%)        36-24 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           34-23 (ºC) 00-00 (%)        34-23 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            29-20 (°C) 02-00 (%)        30-20 (°C) 01-00 (%)
Larkana           35-22 (°C) 00-00 (%)        36-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        35-23 (°C) 00-00 (%)        35-23 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad      25-13 (ºC) 06-00 (%)        26-14 (ºC) 25-00 (%)
Peshawar          29-17 (ºC) 01-00 (%)        30-18 (ºC) 01-00 (%)
Quetta            25-06 (ºC) 00-00 (%)        26-06 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        26-17 (ºC) 02-00 (%)        27-17 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur            34-23 (ºC) 01-00 (%)        36-23 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:12 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:26 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather report weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

Israel and Hamas agree to first phase of Trump’s Gaza ceasefire plan

PM Shehbaz calls Gaza peace deal a ‘historic opportunity’ for lasting Middle East stability

KSE-100 gains over 1,200 points as IMF-Pakistan talks show ‘significant progress’

Intra-day update: rupee registers gain against US dollar

IMF shares MEFP with MoF

Economic data shared with Saudi team

PPIB set to decide fate of Gwadar coal-fired power project

FBR issues new definition of ‘public servant’

Gold import & export: PMO faces heat to revive suspended SRO

PM reaffirms close defence, economic ties with KSA

Read more stories