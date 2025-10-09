BML 8.00 Decreased By ▼ -0.10 (-1.23%)
Markets Print 2025-10-09

LME official prices

LONDON: The following were Tuesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
Recorder Report Published 09 Oct, 2025 06:33am

LONDON: The following were Tuesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2713.00         2713.50
3-month           2717.50         2718.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             10642.50        10643.00
3-month          10696.00        10699.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              3085.00         3086.00
3-month           3025.00         3027.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             15305.00        15310.00
3-month          15470.00        15480.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1968.00         1969.00
3-month           2007.00         2009.00
=========================================

Source: London Metals Exchange.

