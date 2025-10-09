Markets Print 2025-10-09
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2713.00 2713.50
3-month 2717.50 2718.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10642.50 10643.00
3-month 10696.00 10699.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3085.00 3086.00
3-month 3025.00 3027.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15305.00 15310.00
3-month 15470.00 15480.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1968.00 1969.00
3-month 2007.00 2009.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
