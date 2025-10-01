KARACHI: The weather report on Tuesday (September 30, 2025) and the forecast for Wednesday (October 01, 2025)
CITIES TODAY TOMORROW
Hyderabad 34-28 (ºC) 55-00 (%) 33-27 (ºC) 25-00 (%)
Karachi 36-27 (ºC) 86-00 (%) 35-26 (ºC) 55-00 (%)
Lahore 38-25 (°C) 01-00 (%) 37-25 (°C) 01-00 (%)
Larkana 38-26 (°C) 01-00 (%) 36-26 (°C) 01-00 (%)
Mirpurkhas 33-27 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad 32-17 (ºC) 01-00 (%) 31-17 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 36-23 (ºC) 00-00 (%) 35-23 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 32-12 (ºC) 00-00 (%) 31-11 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 35-21 (ºC) 00-00 (%) 34-22 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 38-27 (ºC) 01-00 (%) 35-27 (ºC) 01-00 (%)
KARACHI
Sunset: 06:19 pm (Today)
Sunrise: 06:23 am (Tomorrow)
