Markets Print 2025-09-26

LME official prices

LONDON: The following were Wednesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
Recorder Report Published 26 Sep, 2025 06:42am

LONDON: The following were Wednesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2622.50         2623.00
3-month           2624.00         2625.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              9860.00         9862.00
3-month           9936.00         9937.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2923.00         2923.50
3-month           2876.00         2878.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             15075.00        15100.00
3-month          15275.00        15280.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1958.00         1959.00
3-month           1999.00         2000.00
=========================================

Source: London Metals Exchange.

Copyright Business Recorder, 2025

