Markets Print 2025-09-26
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2622.50 2623.00
3-month 2624.00 2625.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9860.00 9862.00
3-month 9936.00 9937.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2923.00 2923.50
3-month 2876.00 2878.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15075.00 15100.00
3-month 15275.00 15280.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1958.00 1959.00
3-month 1999.00 2000.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
