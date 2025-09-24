KARACHI: The weather report on Tuesday (September 23, 2025) and the forecast for Wednesday (September 24, 2025)
CITIES TODAY TOMORROW
Hyderabad 35-25 (ºC) 25-00 (%) 36-26 (ºC) 01-00 (%)
Karachi 31-25 (°C) 25-00 (%) 32-25 (°C) 25-00 (%)
Lahore 37-27 (°C) 01-00 (%) 38-27 (°C) 01-00 (%)
Larkana 38-26 (°C) 00-00 (%) 38-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-25 (°C) 25-00 (%) 35-25 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad 32-18 (ºC) 04-00 (%) 31-19 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar 37-23 (ºC) 02-00 (%) 33-24 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 32-14 (ºC) 00-00 (%) 32-13 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 36-24 (ºC) 01-00 (%) 34-23 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 37-26 (ºC) 00-00 (%) 37-27 (ºC) 01-00 (%)
KARACHI
Sunset: 06:27 pm (Today)
Sunrise: 06:20 am (Tomorrow)
