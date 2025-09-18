KARACHI: The weather report on Wednesday (September 17, 2025) and the forecast for Thursday (September 18, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 36-26 (ºC) 01-00 (%) 36-26 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 32-26 (°C) 25-00 (%) 32-26 (°C) 25-00 (%)
Lahore 35-26 (°C) 55-00 (%) 34-26 (°C) 55-00 (%)
Larkana 38-27 (°C) 01-00 (%) 39-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 36-25 (°C) 25-00 (%) 36-26 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 31-19 (ºC) 55-00 (%) 32-19 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar 34-23 (ºC) 14-00 (%) 34-24 (ºC) 05-00 (%)
Quetta 32-14 (ºC) 00-00 (%) 31-13 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 31-22 (ºC) 55-00 (%) 31-22 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 38-27 (ºC) 01-00 (%) 38-27 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:33 pm (Today)
Sunrise: 06:18 am (Tomorrow)
==================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments