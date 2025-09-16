BML 6.42 Decreased By ▼ -0.19 (-2.87%)
BOP 18.57 Increased By ▲ 0.76 (4.27%)
CNERGY 7.16 Increased By ▲ 0.03 (0.42%)
CPHL 97.23 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
DCL 14.18 Increased By ▲ 0.40 (2.9%)
DGKC 239.65 Increased By ▲ 7.68 (3.31%)
FCCL 58.38 Increased By ▲ 1.37 (2.4%)
FFL 19.14 Increased By ▲ 0.19 (1%)
GCIL 34.48 Increased By ▲ 0.06 (0.17%)
HUBC 195.17 Increased By ▲ 2.93 (1.52%)
KEL 5.38 Increased By ▲ 0.02 (0.37%)
KOSM 6.97 Increased By ▲ 0.30 (4.5%)
LOTCHEM 25.63 Decreased By ▼ -0.54 (-2.06%)
MLCF 105.50 Increased By ▲ 3.15 (3.08%)
NBP 184.22 Increased By ▲ 3.54 (1.96%)
PAEL 54.78 Increased By ▲ 0.26 (0.48%)
PIAHCLA 19.83 Increased By ▲ 0.06 (0.3%)
PIBTL 12.41 Decreased By ▼ -0.05 (-0.4%)
POWER 18.56 Increased By ▲ 0.19 (1.03%)
PPL 189.95 Increased By ▲ 0.64 (0.34%)
PREMA 42.64 Increased By ▲ 0.42 (0.99%)
PRL 32.24 Increased By ▲ 0.11 (0.34%)
PTC 23.52 Increased By ▲ 0.02 (0.09%)
SNGP 131.18 Increased By ▲ 0.05 (0.04%)
SSGC 44.25 Decreased By ▼ -0.46 (-1.03%)
TELE 8.15 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
TPLP 10.27 Increased By ▲ 0.07 (0.69%)
TREET 26.39 Decreased By ▼ -0.32 (-1.2%)
TRG 68.24 Increased By ▲ 6.20 (9.99%)
WTL 1.57 Decreased By ▼ -0.01 (-0.63%)
BR100 15,978 Increased By 128.3 (0.81%)
BR30 49,698 Increased By 778.9 (1.59%)
KSE100 155,385 Increased By 944.8 (0.61%)
KSE30 47,467 Increased By 347.1 (0.74%)
Sep 16, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-09-16

The Weather

Recorder Report Published 16 Sep, 2025 05:59am

KARACHI: The weather report on Monday (September 15, 2025) and the forecast for Tuesday (September 16, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         35-26 (ºC) 02-00 (%)        36-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi           31-26 (°C) 60-00 (%)        33-26 (°C) 25-00 (%)
Lahore            34-25 (°C) 25-00 (%)        34-26 (°C) 18-00 (%)
Larkana           39-27 (°C) 01-00 (%)        39-27 (°C) 01-00 (%)
Mirpurkhas        34-26 (°C) 25-00 (%)        35-26 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad      32-19 (ºC) 65-00 (%)        31-18 (ºC) 04-00 (%)
Peshawar          35-24 (ºC) 06-00 (%)        35-24 (ºC) 07-00 (%)
Quetta            33-14 (ºC) 00-00 (%)        32-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        31-23 (ºC) 55-00 (%)        33-23 (ºC) 09-00 (%)
Sukkur            37-27 (ºC) 01-00 (%)        38-28 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:36 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:17 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather weather today weather update

Comments

200 characters

The Weather

Small farmers and microfinance sector: Pakistan launches Climate Risk Fund-I

APTMA irked by MPC decision

Policy rate decision defies expectations: FPCCI

Load-shedding based on AT&C losses: Nepra slaps Rs0.1m daily fine on HESCO

Thar coal gasification: Zardari witnesses signing of MoU

FBR chief declares ‘war’ on corrupt customs officials

Financial, procedural irregularities: AGP asks FBR to recover Rs925bn from taxpayers

Used cars’ scheme for expats: MoC facing ‘ifs and buts’ situation

$10bn trade aimed at Islamabad, Tehran discuss FTA prospects

KP, AJK and GB: NA panel concerned over deforestation

Read more stories