KARACHI: The weather report on Monday (September 08, 2025) and the forecast for Tuesday (September 09, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 28-25 (ºC) 87-00 (%) 32-25 (ºC) 68-00 (%)
Karachi 28-25 (°C) 95-00 (%) 30-25 (°C) 75-00 (%)
Lahore 33-26 (°C) 65-00 (%) 34-25 (°C) 25-00 (%)
Larkana 30-24 (°C) 55-00 (%) 35-24 (°C) 55-00 (%)
Mirpurkhas 28-24 (°C) 70-00 (%) 32-25 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad 30-19 (ºC) 55-00 (%) 32-20 (ºC) 08-00 (%)
Peshawar 37-26 (ºC) 03-00 (%) 38-26 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 30-17 (ºC) 55-00 (%) 33-17 (ºC) 01-00 (%)
Rawalpindi 33-24 (ºC) 15-00 (%) 35-25 (ºC) 02-00 (%)
Sukkur 29-24 (ºC) 70-00 (%) 35-25 (ºC) 55-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:43 pm (Today)
Sunrise: 06:15 am (Tomorrow)
==================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments