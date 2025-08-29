KARACHI: The weather report on Thursday (August 28, 2025) and the forecast for Friday (August 29, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 39-27 (ºC) 05-00 (%) 37-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi 33-27 (°C) 07-00 (%) 32-27 (°C) 04-00 (%)
Lahore 34-26 (°C) 55-00 (%) 32-25 (°C) 75-00 (%)
Larkana 42-29 (°C) 02-00 (%) 42-29 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas 38-27 (°C) 04-00 (%) 38-26 (°C) 04-00 (%)
Muzaffarabad 32-22 (ºC) 25-00 (%) 32-22 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar 37-27 (ºC) 04-00 (%) 36-26 (ºC) 17-00 (%)
Quetta 36-18 (ºC) 00-00 (%) 36-18 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-25 (ºC) 08-00 (%) 32-24 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 42-29 (ºC) 02-00 (%) 41-30 (ºC) 03-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:54 pm (Today)
Sunrise: 06:10 am (Tomorrow)
==================================================================
