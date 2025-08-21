KARACHI: The weather report on Wednesday (August 20, 2025) and the forecast for Thursday (August 21, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 33-27 (ºC) 55-00 (%) 35-27 (ºC) 25-00 (%)
Karachi 31-28 (°C) 80-00 (%) 31-28 (°C) 80-00 (%)
Lahore 36-28 (°C) 08-00 (%) 36-27 (°C) 55-00 (%)
Larkana 38-27 (°C) 09-00 (%) 41-29 (°C) 03-00 (%)
Mirpurkhas 32-26 (°C) 61-00 (%) 35-26 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad 32-23 (ºC) 11-00 (%) 32-21 (ºC) 16-00 (%)
Peshawar 35-28 (ºC) 70-00 (%) 37-27 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 35-19 (ºC) 01-00 (%) 36-19 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-26 (ºC) 04-00 (%) 33-25 (ºC) 25-00 (%)
Sukkur 39-28 (ºC) 06-00 (%) 41-28 (ºC) 04-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 07:02 pm (Today)
Sunrise: 06:07 am (Tomorrow)
==================================================================
