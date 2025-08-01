BML 5.07 Increased By ▲ 0.07 (1.4%)
BOP 14.06 Increased By ▲ 0.34 (2.48%)
CNERGY 6.73 Decreased By ▼ -0.08 (-1.17%)
CPHL 81.37 Decreased By ▼ -0.52 (-0.63%)
DCL 12.59 Decreased By ▼ -0.10 (-0.79%)
DGKC 168.21 Increased By ▲ 0.57 (0.34%)
FCCL 45.52 Decreased By ▼ -0.12 (-0.26%)
FFL 15.40 Decreased By ▼ -0.08 (-0.52%)
GCIL 25.53 Increased By ▲ 0.02 (0.08%)
HUBC 146.71 Increased By ▲ 0.63 (0.43%)
KEL 5.04 Decreased By ▼ -0.04 (-0.79%)
KOSM 6.23 Decreased By ▼ -0.06 (-0.95%)
LOTCHEM 20.69 Decreased By ▼ -0.13 (-0.62%)
MLCF 81.35 Increased By ▲ 1.73 (2.17%)
NBP 123.79 Increased By ▲ 1.06 (0.86%)
PAEL 41.55 Increased By ▲ 1.20 (2.97%)
PIAHCLA 21.05 Decreased By ▼ -0.14 (-0.66%)
PIBTL 9.80 Increased By ▲ 0.34 (3.59%)
POWER 14.52 Decreased By ▼ -0.08 (-0.55%)
PPL 169.81 Increased By ▲ 4.37 (2.64%)
PREMA 39.32 Increased By ▲ 0.03 (0.08%)
PRL 30.73 Increased By ▲ 0.05 (0.16%)
PTC 23.13 Increased By ▲ 0.21 (0.92%)
SNGP 117.96 Increased By ▲ 1.91 (1.65%)
SSGC 44.23 Increased By ▲ 1.16 (2.69%)
TELE 7.60 Decreased By ▼ -0.02 (-0.26%)
TPLP 9.71 Increased By ▲ 0.11 (1.15%)
TREET 22.63 Increased By ▲ 0.11 (0.49%)
TRG 56.51 Decreased By ▼ -0.07 (-0.12%)
WTL 1.46 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 14,169 Increased By 47.2 (0.33%)
BR30 39,558 Increased By 390.7 (1%)
KSE100 139,390 Increased By 978.2 (0.71%)
KSE30 42,619 Increased By 363.8 (0.86%)
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Markets Print 2025-08-01

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 31, 2025)...
Recorder Report Published 01 Aug, 2025 06:17am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 31, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                            17000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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