BML 5.00 Increased By ▲ 0.05 (1.01%)
BOP 13.72 Increased By ▲ 0.25 (1.86%)
CNERGY 6.81 Decreased By ▼ -0.04 (-0.58%)
CPHL 81.89 Increased By ▲ 0.12 (0.15%)
DCL 12.69 Decreased By ▼ -0.12 (-0.94%)
DGKC 167.64 Decreased By ▼ -4.37 (-2.54%)
FCCL 45.64 Decreased By ▼ -0.44 (-0.95%)
FFL 15.48 Decreased By ▼ -0.17 (-1.09%)
GCIL 25.51 Decreased By ▼ -0.12 (-0.47%)
HUBC 146.08 Decreased By ▼ -1.02 (-0.69%)
KEL 5.08 Increased By ▲ 0.04 (0.79%)
KOSM 6.29 Increased By ▲ 0.10 (1.62%)
LOTCHEM 20.82 Increased By ▲ 0.07 (0.34%)
MLCF 79.62 Decreased By ▼ -2.13 (-2.61%)
NBP 122.73 Increased By ▲ 2.34 (1.94%)
PAEL 40.35 Decreased By ▼ -0.20 (-0.49%)
PIAHCLA 21.19 Decreased By ▼ -0.19 (-0.89%)
PIBTL 9.46 Increased By ▲ 0.04 (0.42%)
POWER 14.60 Increased By ▲ 0.09 (0.62%)
PPL 165.44 Decreased By ▼ -0.36 (-0.22%)
PREMA 39.29 Decreased By ▼ -0.21 (-0.53%)
PRL 30.68 Decreased By ▼ -0.24 (-0.78%)
PTC 22.92 Decreased By ▼ -0.08 (-0.35%)
SNGP 116.05 Increased By ▲ 0.07 (0.06%)
SSGC 43.07 Decreased By ▼ -0.42 (-0.97%)
TELE 7.62 Decreased By ▼ -0.22 (-2.81%)
TPLP 9.60 Decreased By ▼ -0.06 (-0.62%)
TREET 22.52 Decreased By ▼ -0.33 (-1.44%)
TRG 56.58 Decreased By ▼ -0.33 (-0.58%)
WTL 1.46 Increased By ▲ 0.02 (1.39%)
BR100 14,122 Decreased By -186.1 (-1.3%)
BR30 39,167 Decreased By -637.1 (-1.6%)
KSE100 138,412 Decreased By -1268.4 (-0.91%)
KSE30 42,255 Decreased By -436.1 (-1.02%)
Jul 31, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-07-31

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 30, 2025)...
Recorder Report Published 31 Jul, 2025 06:25am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 30, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                            17000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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