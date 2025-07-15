BML 4.97 Decreased By ▼ -0.04 (-0.8%)
BOP 13.09 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
CNERGY 7.18 Increased By ▲ 0.06 (0.84%)
CPHL 86.71 Decreased By ▼ -0.74 (-0.85%)
DCL 14.38 Increased By ▲ 0.04 (0.28%)
DGKC 170.56 Decreased By ▼ -0.20 (-0.12%)
FCCL 46.70 Decreased By ▼ -0.06 (-0.13%)
FFL 15.98 Increased By ▲ 0.16 (1.01%)
GCIL 26.64 Decreased By ▼ -0.23 (-0.86%)
HUBC 147.87 Increased By ▲ 3.69 (2.56%)
KEL 5.33 Increased By ▲ 0.26 (5.13%)
KOSM 6.50 Decreased By ▼ -0.19 (-2.84%)
LOTCHEM 20.53 Decreased By ▼ -0.06 (-0.29%)
MLCF 84.83 Increased By ▲ 0.10 (0.12%)
NBP 126.35 Increased By ▲ 4.53 (3.72%)
PAEL 43.25 Decreased By ▼ -0.21 (-0.48%)
PIAHCLA 22.62 Increased By ▲ 0.33 (1.48%)
PIBTL 8.97 Increased By ▲ 0.04 (0.45%)
POWER 14.02 Increased By ▲ 0.01 (0.07%)
PPL 168.76 Decreased By ▼ -1.18 (-0.69%)
PREMA 42.60 Decreased By ▼ -0.79 (-1.82%)
PRL 33.18 Increased By ▲ 0.07 (0.21%)
PTC 24.02 Decreased By ▼ -0.24 (-0.99%)
SNGP 118.56 Decreased By ▼ -1.08 (-0.9%)
SSGC 46.18 Increased By ▲ 0.63 (1.38%)
TELE 8.26 Increased By ▲ 0.18 (2.23%)
TPLP 10.38 Decreased By ▼ -0.09 (-0.86%)
TREET 23.92 Decreased By ▼ -0.05 (-0.21%)
TRG 58.07 Increased By ▲ 0.02 (0.03%)
WTL 1.55 Increased By ▲ 0.03 (1.97%)
BR100 13,855 Increased By 224.4 (1.65%)
BR30 40,188 Increased By 337.2 (0.85%)
KSE100 136,503 Increased By 2202.8 (1.64%)
KSE30 41,553 Increased By 738.3 (1.81%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 14, 2025)...
Recorder Report Published 15 Jul, 2025 05:50am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (July 14, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17900-18000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)3       2000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain export grain crop

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