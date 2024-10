KARACHI: The weather report on Thursday (October 17, 2024) and the forecast for Friday (October 18, 2024)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 40-27 (ºC) 01-00 (%) 40-26 (ºC) 00-00 (%) Karachi 38-25 (°C) 00-00 (%) 39-25 (°C) 00-00 (%) Lahore 34-22 (°C) 01-00 (%) 33-22 (°C) 00-00 (%) Larkana 39-24 (°C) 00-00 (%) 38-22 (°C) 00-00 (%) Mirpurkhas 39-26 (ºC) 01-00 (%) 39-25 (ºC) 00-00 (%) Muzaffarabad 29-15 (ºC) 02-00 (%) 29-15 (ºC) 00-00 (%) Peshawar 33-19 (ºC) 01-00 (%) 33-17 (ºC) 00-00 (%) Quetta 27-08 (ºC) 00-00 (%) 27-08 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 32-19 (ºC) 01-00 (%) 32-18 (ºC) 00-00 (%) Sukkur 39-25 (ºC) 00-00 (%) 38-23 (ºC) 00-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:03 pm (Today) Sunrise: 06:30 am (Tomorrow) ==================================================================

