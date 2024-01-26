AIRLINK 61.94 Decreased By ▼ -0.81 (-1.29%)
BOP 6.30 Decreased By ▼ -0.13 (-2.02%)
CNERGY 4.36 Decreased By ▼ -0.18 (-3.96%)
DFML 14.35 Decreased By ▼ -0.09 (-0.62%)
DGKC 75.92 Increased By ▲ 0.92 (1.23%)
FCCL 18.82 Decreased By ▼ -0.18 (-0.95%)
FFBL 29.48 Decreased By ▼ -0.77 (-2.55%)
FFL 10.33 Decreased By ▼ -0.40 (-3.73%)
GGL 10.21 Decreased By ▼ -0.22 (-2.11%)
HBL 115.84 Increased By ▲ 0.34 (0.29%)
HUBC 115.84 Decreased By ▼ -1.22 (-1.04%)
HUMNL 6.46 Increased By ▲ 0.13 (2.05%)
KEL 5.26 Decreased By ▼ -0.21 (-3.84%)
KOSM 3.84 Decreased By ▼ -0.18 (-4.48%)
MLCF 38.87 Increased By ▲ 0.22 (0.57%)
OGDC 135.31 Decreased By ▼ -9.19 (-6.36%)
PAEL 22.12 Decreased By ▼ -0.53 (-2.34%)
PIAA 9.34 Decreased By ▼ -1.00 (-9.67%)
PIBTL 6.64 Decreased By ▼ -0.14 (-2.06%)
PPL 118.28 Decreased By ▼ -8.42 (-6.65%)
PRL 28.30 Decreased By ▼ -0.76 (-2.62%)
PTC 12.77 Decreased By ▼ -0.73 (-5.41%)
SEARL 51.92 Decreased By ▼ -1.23 (-2.31%)
SNGP 71.55 Decreased By ▼ -1.84 (-2.51%)
SSGC 12.19 Decreased By ▼ -0.11 (-0.89%)
TELE 8.05 Increased By ▲ 0.11 (1.39%)
TPLP 12.25 Decreased By ▼ -0.02 (-0.16%)
TRG 76.92 Decreased By ▼ -1.61 (-2.05%)
UNITY 22.47 Decreased By ▼ -0.23 (-1.01%)
WTL 1.31 Decreased By ▼ -0.05 (-3.68%)
BR100 6,604 Decreased By -88.2 (-1.32%)
BR30 23,214 Decreased By -771.8 (-3.22%)
KSE100 64,298 Decreased By -524.4 (-0.81%)
KSE30 21,699 Decreased By -208 (-0.95%)
Brecorder Logo
Jan 26, 2024 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2024-01-26

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 25, 2024)...
Recorder Report Published 26 Jan, 2024 04:58am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 25, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates Lahore Grain Market

Lahore Grain Market Rates

CCoE meets today to negotiate with baggasse power plants

Turkish firm wants probe into ‘Lot-1 affair’

Two ‘innovative’power sector plans fail to attract MoF support

Investment roadmap of PIACL: FA presents business plan

PM urges Al-Jomaih Group to invest in alternative energy

Hunger stalks the entire Gaza Strip

ECB keeps rates unchanged

Armed, civil armed forces personnel: ECP issues ‘code of conduct’

SC highlights criticality of intra-party polls

Withdrawal of approval of non-NPO status: LHC upholds order of LTO Lahore

Read more stories