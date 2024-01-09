BAFL 49.26 Decreased By ▼ -0.24 (-0.48%)
BIPL 21.97 Increased By ▲ 0.62 (2.9%)
BOP 6.75 Decreased By ▼ -0.15 (-2.17%)
CNERGY 4.92 Decreased By ▼ -0.19 (-3.72%)
DFML 15.60 Decreased By ▼ -0.30 (-1.89%)
DGKC 78.39 Decreased By ▼ -2.86 (-3.52%)
FABL 32.94 Decreased By ▼ -0.56 (-1.67%)
FCCL 19.35 Decreased By ▼ -0.58 (-2.91%)
FFL 10.27 Decreased By ▼ -0.33 (-3.11%)
GGL 11.03 Decreased By ▼ -0.26 (-2.3%)
HBL 116.36 Decreased By ▼ -1.13 (-0.96%)
HUBC 120.37 Increased By ▲ 0.17 (0.14%)
HUMNL 6.62 Decreased By ▼ -0.05 (-0.75%)
KEL 5.90 Decreased By ▼ -0.19 (-3.12%)
LOTCHEM 27.68 Decreased By ▼ -0.02 (-0.07%)
MLCF 39.93 Decreased By ▼ -0.57 (-1.41%)
OGDC 123.38 Decreased By ▼ -1.57 (-1.26%)
PAEL 23.32 Decreased By ▼ -0.28 (-1.19%)
PIBTL 6.66 Decreased By ▼ -0.11 (-1.62%)
PIOC 119.75 Decreased By ▼ -2.30 (-1.88%)
PPL 125.08 Decreased By ▼ -2.37 (-1.86%)
PRL 28.34 Decreased By ▼ -0.19 (-0.67%)
SILK 1.08 Decreased By ▼ -0.02 (-1.82%)
SNGP 76.73 Decreased By ▼ -2.47 (-3.12%)
SSGC 12.43 Increased By ▲ 0.28 (2.3%)
TELE 8.23 Increased By ▲ 0.11 (1.35%)
TPLP 12.96 Decreased By ▼ -0.19 (-1.44%)
TRG 82.48 Decreased By ▼ -2.71 (-3.18%)
UNITY 24.04 Decreased By ▼ -0.39 (-1.6%)
WTL 1.44 Decreased By ▼ -0.04 (-2.7%)
BR100 6,602 Decreased By -40.7 (-0.61%)
BR30 23,730 Decreased By -410.9 (-1.7%)
KSE100 64,237 Decreased By -277.9 (-0.43%)
KSE30 21,473 Decreased By -72.4 (-0.34%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 08, 2024)...
Recorder Report Published 09 Jan, 2024 04:18am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 08, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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