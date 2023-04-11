AVN 63.90 Decreased By ▼ -0.75 (-1.16%)
BAFL 28.40 Decreased By ▼ -0.43 (-1.49%)
BOP 3.84 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 3.44 Decreased By ▼ -0.04 (-1.15%)
DFML 11.15 Decreased By ▼ -0.08 (-0.71%)
DGKC 43.68 Decreased By ▼ -0.92 (-2.06%)
EPCL 49.89 Increased By ▲ 0.42 (0.85%)
FCCL 11.52 Decreased By ▼ -0.33 (-2.78%)
FFL 5.33 Decreased By ▼ -0.07 (-1.3%)
FLYNG 5.83 Decreased By ▼ -0.11 (-1.85%)
GGL 10.98 Decreased By ▼ -0.14 (-1.26%)
HUBC 67.54 Decreased By ▼ -0.66 (-0.97%)
HUMNL 5.49 Decreased By ▼ -0.11 (-1.96%)
KAPCO 24.31 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
KEL 2.01 Decreased By ▼ -0.03 (-1.47%)
LOTCHEM 23.95 Increased By ▲ 0.55 (2.35%)
MLCF 26.04 Decreased By ▼ -0.56 (-2.11%)
NETSOL 74.58 Decreased By ▼ -0.40 (-0.53%)
OGDC 83.63 Decreased By ▼ -1.07 (-1.26%)
PAEL 10.84 Increased By ▲ 0.02 (0.18%)
PIBTL 3.96 Decreased By ▼ -0.04 (-1%)
PPL 65.05 Decreased By ▼ -0.63 (-0.96%)
PRL 12.19 Decreased By ▼ -0.14 (-1.14%)
SILK 1.00 Decreased By ▼ -0.03 (-2.91%)
SNGP 40.09 Decreased By ▼ -0.31 (-0.77%)
TELE 8.07 Increased By ▲ 0.10 (1.25%)
TPLP 14.24 Decreased By ▼ -0.14 (-0.97%)
TRG 108.33 Decreased By ▼ -0.27 (-0.25%)
UNITY 12.89 Decreased By ▼ -0.16 (-1.23%)
WTL 1.19 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,050 Decreased By -24.4 (-0.6%)
BR30 14,464 Decreased By -130.8 (-0.9%)
KSE100 39,836 Decreased By -213.8 (-0.53%)
KSE30 14,833 Decreased By -81.8 (-0.55%)
Brecorder Logo
Apr 11, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 10, 2023)...
Recorder Report Published 11 Apr, 2023 03:44am
Follow us

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 10, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12000-12100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

commodity Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

Dar tables money bill to fund elections in Punjab, KP

Hajj 2023: ECC approves $163m additional forex requirement

Internal issues, repeal of rules affect Nepra’s performance

HSR wants ‘mechanism’ to prevent capacity payment deductions

Planned 600MW solar power plant: PMO ‘compels’ ministry to make Rs930m available

4 dead, 15 injured in blast at Quetta market

Airports at Karachi, Lahore and Islamabad: IFC team assessing prospects for outsourcing of services

ST through power bills: Only 0.133m retailers file tax returns

IMF agreement to be inked soon, reiterates Dar in National Assembly

Country-specific licensing documentation a must: Google tightens the noose around loan apps’ operators

Read more stories