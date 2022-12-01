AGL 5.72 Increased By ▲ 0.02 (0.35%)
ANL 8.93 Decreased By ▼ -0.17 (-1.87%)
AVN 79.42 Increased By ▲ 0.26 (0.33%)
BOP 5.18 Decreased By ▼ -0.03 (-0.58%)
CNERGY 4.69 Decreased By ▼ -0.04 (-0.85%)
EFERT 81.32 Increased By ▲ 0.21 (0.26%)
EPCL 50.91 Increased By ▲ 0.16 (0.32%)
FCCL 13.45 Decreased By ▼ -0.07 (-0.52%)
FFL 5.80 Increased By ▲ 0.04 (0.69%)
FLYNG 7.18 Decreased By ▼ -0.11 (-1.51%)
FNEL 4.80 Decreased By ▼ -0.04 (-0.83%)
GGGL 8.72 Decreased By ▼ -0.17 (-1.91%)
GGL 15.73 Decreased By ▼ -0.07 (-0.44%)
HUMNL 5.84 Increased By ▲ 0.01 (0.17%)
KEL 2.58 Decreased By ▼ -0.01 (-0.39%)
LOTCHEM 29.31 Decreased By ▼ -0.49 (-1.64%)
MLCF 25.37 Increased By ▲ 0.22 (0.87%)
OGDC 72.56 Decreased By ▼ -0.14 (-0.19%)
PAEL 15.39 Decreased By ▼ -0.08 (-0.52%)
PIBTL 5.17 Increased By ▲ 0.04 (0.78%)
PRL 16.27 Decreased By ▼ -0.23 (-1.39%)
SILK 1.05 Decreased By ▼ -0.05 (-4.55%)
TELE 9.34 Decreased By ▼ -0.21 (-2.2%)
TPL 7.35 Increased By ▲ 0.02 (0.27%)
TPLP 19.10 Decreased By ▼ -0.16 (-0.83%)
TREET 21.89 Increased By ▲ 0.05 (0.23%)
TRG 142.76 Decreased By ▼ -1.34 (-0.93%)
UNITY 17.20 Decreased By ▼ -0.32 (-1.83%)
WAVES 10.05 Increased By ▲ 0.05 (0.5%)
WTL 1.36 Decreased By ▼ -0.01 (-0.73%)
BR100 4,248 Decreased By -10.3 (-0.24%)
BR30 15,761 Decreased By -79.9 (-0.5%)
KSE100 42,349 Decreased By -25 (-0.06%)
KSE30 15,632 Decreased By -33.3 (-0.21%)
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Dec 01, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 30, 2022)...
Recorder Report Published 01 Dec, 2022 05:47am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 30, 2022)

======================================
Per 100 kg
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Sugar                        8950-9000
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7200-7600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        28000-29000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                19000-32000
Rice Basmati (386)         13000-17000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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