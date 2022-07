KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 19, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Fortune Load East Wind Shipping Glory Molasses Company 17-07-2022 OP-3 M.T Disc. Pakistan National Lahore Crude Oil Shipping Corp. 17-07-2022 B-1 Spring 3 Disc. Alpine Marine 18-07-2022 Chemical Services B-2 Al Shaffiah Disc. Wilhelmsen 17-07-2022 Chemical Ship Services B-4 English Load Asia Marine 17-07-2022 Bay Corn Pvt. Ltd B-10/B-11 Sheng Disc. General Legend Shipping 16-07-20222 Cheng Hai Cargo & Logistic B-11/B-12 Ibrahim Load Crystal Sea 13-07-2022 Jahan Clinkers Services B-14/B-15 Ocean Disc. Bulk Shipping 07-07-2022 Royal Wheat Agencies B-13/B-14 Ageri Disc. Wheat Pakistan Nation 12-07-2022 Ship Corp. ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 OOCL Disc. Load OOCL Pakistan 19-07-2022 Le Havre Container Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Cosco Disc. Load Cosco Shipping 18-07-2022 Valencia Container Lines Pakistan Saptl-4 Dalian Disc. Load Hapag Lloyd 18-07-2022 Express Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco 19-07-2022 Disc. Load Cosco Shipping Valencia Container Lines Pakistan Dalian Express 19-07-2022 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Ginga Merlin 19-07-2022 D/3722 Gac Pakistan Base Oil Pvt. Ltd Kamome 19-07-2022 D/55000 Trans Maritime Victoria Mogas Pvt. Ltd Al Salam II 19-07-2022 D/55000 Trans Maritime Gas Oil Pvt. Ltd Xin Hong Kong 20-07-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Long Beach Trader 20-07-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Cul Huizhou 20-07-2022 D/L Container Rahmat Shipping Services Pvt. Ltd Yong Da 9 20-07-2022 L/8500 Rice Trade Link International ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bow Neon 19-07-2022 Tanker - Northern Guard 19-07-2022 Container Ship - Teera Bhum 19-07-2022 Container Ship - Stephanie C 19-07-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Akdeniz M Rice East Wind July. 11, 2022 MW-2 Lila Nola Corn Seed East Wind July. 11, 2022 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Pilion Coal GSA July. 16, 2022 PIBT Blue Akihabara Coal Ocean world July. 18, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Stingray Coal Sinotrans July. 18, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Caledonia Containers MSC Pak July. 18, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sovereign Mogas Alpine July. 18, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BW Matsuyama Soyabean Ocean Services July. 13, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Marangas Asclepius LNG GSA July. 17, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Hyde Park Phosphoric East Wind July. 18, 2022 Acid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Meratus Jayawijaya Containers Maersk Line July. 19, 2022 Southern Unicorn Palm oil Alpine - Xin Yan Tai Containers - - ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Marangas Asclepius LNG GSA July. 19, 2022 MSC Caledonia Containers MSC Pak - Pilion Coal GSA - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Tiger Joy Palm oil Alpine July. 19, 2022 Rosa Containers Maersk - Maersk Chicago Containers Maersk Pak - MSC Bridgeport Containers MSC Pak - Kang Hua Wan Bitumen Transmarine Waiting for berth Jabal Harim Steel Coil Sea Fox - Aframax Riviera Furnace oil PNSC - Scarlet Rosella Soyabean Ocean Services - Eemslift Dafne General Nobel Shiping - East Palm oil Alpine - Felicity Furnace oil PNSC - Protector ST.John Coal Alpine - Chemtrans Arctic Gas oil Cyprus - Gas Athena LPG M.International - Silver Hessa Palm oil Alpine - Easterly Beech Galaxy Chemicals Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Al-Jassasiya LNG - July. 19, 2022 =============================================================================

