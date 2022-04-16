ANL 13.80 Decreased By ▼ -0.50 (-3.5%)
ASC 12.01 Increased By ▲ 0.03 (0.25%)
ASL 13.89 Decreased By ▼ -0.02 (-0.14%)
AVN 105.90 Decreased By ▼ -2.10 (-1.94%)
BOP 7.12 Decreased By ▼ -0.10 (-1.39%)
CNERGY 6.71 Decreased By ▼ -0.10 (-1.47%)
FFL 8.83 Decreased By ▼ -0.15 (-1.67%)
FNEL 7.55 Decreased By ▼ -0.45 (-5.63%)
GGGL 14.97 Decreased By ▼ -0.18 (-1.19%)
GGL 21.80 Increased By ▲ 0.20 (0.93%)
GTECH 12.20 Increased By ▲ 1.00 (8.93%)
HUMNL 7.71 Increased By ▲ 0.13 (1.72%)
KEL 3.10 Increased By ▲ 0.02 (0.65%)
KOSM 4.12 Decreased By ▼ -0.03 (-0.72%)
MLCF 37.54 Decreased By ▼ -0.96 (-2.49%)
PACE 3.95 Increased By ▲ 0.10 (2.6%)
PIBTL 7.11 Increased By ▲ 0.01 (0.14%)
PRL 16.00 Decreased By ▼ -0.50 (-3.03%)
PTC 7.96 Increased By ▲ 0.19 (2.45%)
SILK 1.13 Decreased By ▼ -0.07 (-5.83%)
SNGP 32.80 Decreased By ▼ -0.15 (-0.46%)
TELE 15.05 Decreased By ▼ -0.62 (-3.96%)
TPL 13.20 Increased By ▲ 0.15 (1.15%)
TPLP 23.55 Decreased By ▼ -0.34 (-1.42%)
TREET 37.51 Decreased By ▼ -0.49 (-1.29%)
TRG 86.43 Decreased By ▼ -0.92 (-1.05%)
UNITY 27.41 Decreased By ▼ -0.39 (-1.4%)
WAVES 15.49 Increased By ▲ 0.14 (0.91%)
WTL 1.91 Decreased By ▼ -0.02 (-1.04%)
YOUW 6.40 Decreased By ▼ -0.04 (-0.62%)
BR100 4,706 Decreased By -5.5 (-0.12%)
BR30 17,871 Decreased By -175.6 (-0.97%)
KSE100 46,602 Increased By 117.1 (0.25%)
KSE30 17,906 Increased By 6.6 (0.04%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,362
024hr
Pakistan Cases
1,526,952
12324hr
Sindh
576,469
Punjab
505,528
Balochistan
35,481
Islamabad
135,141
KPK
219,308
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Apr 16, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 15, 2022)...
Recorder Report 16 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 15, 2022)

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Per 100 kg
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Sugar                              8200
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  7000-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                     17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

grain grain export Grain Market grain crops

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Lahore Grain Market Rates

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