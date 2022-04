KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (April 7, 2022).

========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ========================================================================================== Topline Sec. Colgate Palmolive 1,512 2,299.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,512 2,299.00 M. M. M. A. Khanani Kot Addu Power Co. 25,000 35.54 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 35.54 Topline Sec. Mehran Sugar 27,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 27,000 38.00 Optimus Capital Nishat Mills 15,000 84.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 84.00 MRA Sec. Pakistan Reinsurance 32,500 23.73 Total/Weighted Avg. Rate 32,500 23.73 Shaffi Securities Sazgar Engineering 100 73.10 Total/Weighted Avg. Rate 100 73.10 ========================================================================================== Total Turnover 101,112 ==========================================================================================

