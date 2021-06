KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (June 23, 2021).

================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================= Mayari Sec. AGP Limited 16,000 106.70 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 106.70 Insight Sec. Aisha Steel Mills 500 26.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 26.50 Friendly Sec. Attock Refinery 16,500 160.19 Apex Capital 100,000 500.00 Total/Weighted Avg. Rate 116,500 451.87 Arif Habib Ltd. B.O.Punjab 70,200,000 8.35 Total/Weighted Avg. Rate 70,200,000 8.35 MRA Sec. BYCO Petroleum 200,000 12.70 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 12.70 JS Global Cap. Engro Corporation 260,000 300.06 Friendly Sec. 15 180.05 Total/Weighted Avg. Rate 260,015 300.05 Adam Sec. Fauji Bin Qasim 203,000 21.56 Total/Weighted Avg. Rate 203,000 21.56 Growth Sec. Fauji Cement 10,000 23.75 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 23.75 Memon Sec. Fauji Fertilizer 263,000 144.80 Total/Weighted Avg. Rate 263,000 144.80 Zillion Capital Frieslandcampins Engro 20,000 96.50 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 96.50 Friendly Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 6,000 171.15 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 171.15 Friendly Sec. Gul Ahmed Textile 5,000 31.14 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 31.14 Friendly Sec. Habib Bank Ltd. 18,499 78.35 Total/Weighted Avg. Rate 18,499 78.35 MRA Sec. Hub Power 500 82.75 Total/Weighted Avg. Rate 500 82.75 Friendly Sec. Int. Industries 10,000 127.57 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 127.57 Sherman Sec. Ittefaq Iron Ind. Ltd. 15,000 20.50 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 20.50 MRA Sec. Jah. Siddiqui & Co. 200,000 23.06 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 23.06 Friendly Sec. Lucky Cement 4,700 545.98 Total/Weighted Avg. Rate 4,700 545.98 Next Capital Maple Leaf Cement 8,000 47.80 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 47.80 A.H.M. Sec. Merit Package 170,500 29.90 Total/Weighted Avg. Rate 170,500 29.90 Friendly Sec. National Refinery 5,400 318.28 Total/Weighted Avg. Rate 5,400 318.28 Topline Sec. Nestle Pakistan Ltd. 1,000 5,760.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 5,760.00 MRA Sec. NetSol Technologies 15,000 285.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 285.00 A.H.M. Sec. Next Capital Limited 967,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 967,000 26.00 Friendly Sec. Nishat (Chunain) 29,000 31.98 Total/Weighted Avg. Rate 29,000 31.98 Azee Sec. Oil & Gas Dev. 25,000 98.73 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 98.73 Friendly Sec. P. S. O. 10,000 136.84 MRA Sec. 50,000 227.20 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 212.14 Adam Sec. P.T.C.L.A 500,000 10.06 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 10.06 Fawad Yusuf Sec. Pak Elektron 200,000 35.14 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 35.14 MRA Sec. Shell Pak. 100,000 177.20 K & I Global 5,000 395.00 Total/Weighted Avg. Rate 105,000 187.57 Ismail Iqbal Sec. Sui Northern Gas 1,330,000 45.23 Adam Sec. 117,000 40.11 Total/Weighted Avg. Rate 1,447,000 44.82 Fawad Yusuf Sec. Sui Southern Gas 8,000 14.10 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 14.10 Ismail Iqbal Sec. The Bank Of Khyber 864,730 14.30 Total/Weighted Avg. Rate 864,730 14.30 Alfalah Sec. Towellers Ltd 5,000 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 106.00 Next Capital TPL Properties Ltd 700,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 19.00 Friendly Sec. TRG Pakistan Ltd. 15,000 97.56 Pearl Sec. 4,638,000 173.51 Total/Weighted Avg. Rate 4,653,000 173.27 MRA Sec. Waves Singer 10,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 26.00 ================================================================================= Total Turnover 81,322,344 =================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021