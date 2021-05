KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (May 27, 2021).

===================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ===================================================================================================== As on: 27-05-2021 ===================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ===================================================================================================== KASDA Sec. Zillion Capital Flying Cement Co. 150,000 15.84 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 15.84 AKD Sec. Cedar Capital Ghani Global Holding 3,500,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500,000 38.00 AL Habib Cap. Mkt. Optimus Capital JS Bank Ltd. 730,000 5.25 AL Habib Cap. Mkt. Akik Capital 4,917,000 5.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,647,000 5.25 ASDA Sec. Surmawala Sec. Siddiqsons Tin Plate 150,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 24.50 Spectrum Sec. AKD Sec. Treet Corp. 500,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 29.00 ===================================================================================================== Total Turnover 9,947,000 =====================================================================================================

