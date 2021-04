KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (April 2, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 M.T Disc. Pakistan 31-03-2021 National Shalamar Crude Oil Shipping B-2/3 Ocean Load Ocean 01-04-2021 Grace Clinkers Services B-4 Grace Load. Sirius 29-03-2021 Clinkers Logistic B-5 Grand Disc Legend 30-03-2021 Progress General Shipping & Logistic Cargo b-9/B-8 Wan Disc. Load Riazeda 01-04-2021 Hai 613 Container B-10/B-11 Spring Disc. Alpine Marine 24-03-2021 Hawk Soya Bean Services Meal B-11/B-12 Global Disc. Wilhemsen 31-03-2021 Frontier Pet Coke Ship Services B-13/B-14 Crown Load Ocean 31-03-2021 Virtue Clinkers Services B-14/B-15 Filia Joy Disc. DAP Bulk 01-04-2021 Shipping Agencies B-16/B-17 Gramos Load Crystal 31-03-2021 Clinkers Sea Services Nmb-2 Al Hamdan Load Cows Al Faizan 01-03-2021 Yaqoob International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Butinah Disc. Rock Wma 01-04-2021 Phosphate Shipcare B-24 Great Load Talc Project 29-03-2021 Agility Powder Shipping B-24 Tabernacle Load Sirius Logistic 27-03-2021 Prince Cement Pakistan B-26/B-27 Tamina Disc. Load OOCL 31-03-2021 Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-3 Songa Disc. Load Forbes 01-04-2021 Antofagasta Container Shipping Com ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Tabernacle 02-04-2021 Load Cement Sirius Logistic Pakistan Prince M.T Shalamar 02-04-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Co. ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Ag Pluto 02-04-2021 D/7000 Mogas Alpine Marine Service Rdo Fortune 02-04-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Jia Long Shan 02-04-2021 D/26350 General Cargo Sea Hawks Asia Global Sea Power 03-04-2021 D/4500 Base Oil Eastwind Shipping Lime Galaxy 03-04-2021 D/3500 Chemical Alpine Marine Services Amadeus 03-04-2021 D/20000 Soya Bean Seeds Alpine Marine Services Gdynia Trader 03-04-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Barbara 03-04-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Mohar 03-04-2021 L/21250 Cement Sirius Logistic Pakistan Soldoy 03-04-2021 L/56000 Clinkers Sea Trade Darina 03-04-2021 L/4300 Talc Powder Project Shipping ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Pu Dong 02-04-2021 Container Ship - Jo Rowan 02-04-2021 Tanker - Bum Shin 02-04-2021 Tanker - Bernora 02-04-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-1 Nil MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Soldoy Coal Sino Trans 31.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Saehan Palm oil Alpine 31.03.2021 Kostar ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Josephine Containers Maersk Pak 01.04.2021 Maersk ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Nord Spring Containers MSC Pak 01.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Peta Li Lady Gas oil Trans Marine 01.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Maroulios Soya Bean Alpine 29.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Sonangol LNG 01.04.2021 Etosha ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Ruwais LNG GSA 31.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Zeus LPG M. International 29.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Phosphoric Alpine 31.03.2021 Quest Acid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Josco Runzhou Coal Wilhelmsen 02.04.2021 Al-Ruwais LNG GSA -do- Saehan Kostar Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Soldoy Coal Sino Trans 02.04.2021 Gas Zeus LPG M. International -do- Nord Spring Containers MSC Pak -do- Josephine Containers Maersk Pak -do- Maersk ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= African Coal Wilhelmsen 02.04.2021 Sanderling Baltic-K Coal Sino Trans - Sri Asih Gas oil Alpine Waiting for berth Sovereign Mogas Trans Marine - Panayiota Canola seeds Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Gdyinia Trader Containers 02.04.2021 Meratus Containers Maersk Pak -do- Jiyawiyaya CMA CGM Containers CMA CGM -do- Fedelio Diyala Containers Maersk Pak 03.04.2021 MSC Samu Containers MSC Pak 04.04.2021 CapeQuest Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021