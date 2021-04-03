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Exchange rates: buying and selling
03 Apr 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (April 2, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 153.70 153.20
EURO EUR 181.05 180.46
JAPANESE YEN JPY 1.3898 1.3853
BRITISH POUND GBP 212.80 212.11
SWISS FRANC CHF 163.23 162.70
CANADIAN DOLLAR CAD 122.68 122.28
AUSTRALIAN DOLAR AUD 117.29 116.91
SWEDISH KRONA SEK 17.74 17.69
NORWEGIAN KRONE NOK 18.05 17.99
DANISH KRONE DKK 24.34 24.26
NEWZEALAND DOLLAR NZD 108.16 107.81
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.40 114.02
HONGKONG DOLLAR HKD 19.84 19.78
KOREAN WON KRW 0.1364 0.1360
CHINESE YUAN CNY 23.52 23.45
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.17 37.05
THAI BAHT THB 4.92 04.91
U.E.A DIRHAM AED 41.86 41.72
SAUDI RIYAL SAR 41.03 40.90
QATAR RIYAL QAR 42.23 42.09
KUWAITI DINAR KWD 509.45 507.79
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