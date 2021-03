KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (March 19, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Karachi Disc. Pakistan Crude Oil National 17-03-2021 Shipping Co. OP-2 Chemtrans Disc. Alpine Marine 18-03-2021 Oceanic Mogas Services B-3/B-2 Gramos Disc. Legend General Shipping & 18-03-2021 Cargo Logistic B-4 Fareast Disc. DAP WMA Shipcare 16-03-2021 Hope Services B-6 B-7 Mol Globe Disc. Load Ocean 17-03-2021 Container Network Express B-8/B-9 As Sicilia Disc./Load Riazeda 18-03-2021 Container B-10/B-11 Magia Disc. DAP Bulk 11-03-2021 Shipping Agencies B-11/B-12 Athina Disc. Oeean 09-03-2021 Carras Soya Beans Services Seeds B-13/B-14 Evanthia Disc. Wheat WMA 16-03-2021 Shipcare Services B-14/B-15 Sun Disc. Wheat Bulk Shipping And Trading 12-03-2021 B-17/B-16 Tzoumaz Disc. Canola Alpine Marine 13-03-2021 Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Fesco Uliss Disc. Noble 18-03-2021 General Shipping Cargo B-25 Mohar Load Cement Sirius Logistic 17-03-2021 Pakistan ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Haein Hope 19-03-2021 l/4000 Ethanol EastWind Shipping Northern 19-03-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Discovery Nikos P 19-03-2021 D/L Container General Maritime Michalakis 19-03-2021 L/50000 Clinkers Ocean Services Da Zi Yun 20-03-2021 D/539 General Cargo Cosco Shipping Lines Pakistan Value Smile 20-03-2021 D/27898 General Cargo Sea Hawks Ltd. ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Fesco Uliss 19-03-2021 Disc. General Cargo Noble Shipping M.T Karachi 19-03-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Co. ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Constantinos 19-03-2021 Tanker - Leo Paramount 19-03-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Da ZiYun Gen. Cargo Cosco 16.03.2021 MW-2 Schuler Palm Kernel Alpine 14.03.2021 Trader MW-4 Great Link Coal Sino Trans 18.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Josephine Containers Maersk Pak 18.03.2021 Maersk ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Helios Mogas Alpine 18.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Emmakris-I Wheat Asia Marine 18.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Galicia LNG GAC 18.03.2021 Spirit ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Silver Ervelia Palm Oil Alpine 19.03.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Josephine Containers Maersk Pak 19.03.2021 Maersk ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= NIL =============================================================================

