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Exchange rates: buying and selling
13 Mar 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (March 12, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 157.60 157.10
EURO EUR 189.33 188.73
JAPANESE YEN JPY 1.4497 1.4451
BRITISH POUND GBP 220.29 219.59
SWISS FRANC CHF 170.11 169.57
CANADIAN DOLLAR CAD 125.63 124.23
AUSTRALIAN DOLAR AUD 122.62 122.23
SWEDISH KRONA SEK 18.74 18.68
NORWEGIAN KRONE NOK 18.69 18.63
DANISH KRONE DKK 25.36 25.27
NEWZEALAND DOLLAR NZD 113.72 113.36
SINGAPORE DOLLAR SGD 117.43 117.06
HONGKONG DOLLAR HKD 20.39 20.32
KOREAN WON KRW 0.1392 0.1387
CHINESE YUAN CNY 24.42 24.35
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.30 38.18
THAI BAHT THB 5.14 05.12
U.E.A DIRHAM AED 42.92 42.78
SAUDI RIYAL SAR 42.06 41.93
QATAR RIYAL QAR 43.30 43.16
KUWAITI DINAR KWD 522.11 520.46
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