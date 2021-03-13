ANL 27.94 Decreased By ▼ -1.09 (-3.75%)
ASC 13.60 Increased By ▲ 0.20 (1.49%)
ASL 23.58 Increased By ▲ 1.58 (7.18%)
AVN 77.00 Increased By ▲ 3.43 (4.66%)
BOP 8.98 Increased By ▲ 0.12 (1.35%)
BYCO 8.54 Increased By ▲ 0.24 (2.89%)
DGKC 122.50 Increased By ▲ 7.00 (6.06%)
EPCL 46.80 Increased By ▲ 1.79 (3.98%)
FCCL 22.88 Increased By ▲ 0.48 (2.14%)
FFBL 25.20 Decreased By ▼ -0.45 (-1.75%)
FFL 14.34 Increased By ▲ 0.59 (4.29%)
HASCOL 9.15 Increased By ▲ 0.12 (1.33%)
HUBC 83.25 Increased By ▲ 2.45 (3.03%)
HUMNL 6.05 Increased By ▲ 0.25 (4.31%)
JSCL 18.87 Decreased By ▼ -1.53 (-7.5%)
KAPCO 38.96 Increased By ▲ 1.71 (4.59%)
KEL 3.87 Increased By ▲ 0.10 (2.65%)
LOTCHEM 13.99 Increased By ▲ 0.60 (4.48%)
MLCF 44.30 Increased By ▲ 1.95 (4.6%)
PAEL 31.80 Increased By ▲ 0.30 (0.95%)
PIBTL 10.45 Increased By ▲ 0.45 (4.5%)
POWER 9.20 Increased By ▲ 0.35 (3.95%)
PPL 86.50 Increased By ▲ 1.20 (1.41%)
PRL 22.44 Increased By ▲ 1.00 (4.66%)
PTC 8.12 Increased By ▲ 0.11 (1.37%)
SILK 1.20 Increased By ▲ 0.03 (2.56%)
SNGP 37.78 Increased By ▲ 0.58 (1.56%)
TRG 118.50 Decreased By ▼ -1.83 (-1.52%)
UNITY 26.20 Increased By ▲ 0.91 (3.6%)
WTL 1.23 Increased By ▲ 0.07 (6.03%)
BR100 4,642 Increased By ▲ 98.41 (2.17%)
BR30 23,419 Increased By ▲ 506.47 (2.21%)
KSE100 43,788 Increased By ▲ 1008.32 (2.36%)
KSE30 18,149 Increased By ▲ 288.17 (1.61%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 13 Mar 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (March 12, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    157.60    157.10
EURO                EUR    189.33    188.73
JAPANESE YEN        JPY    1.4497    1.4451
BRITISH POUND       GBP    220.29    219.59
SWISS FRANC         CHF    170.11    169.57
CANADIAN DOLLAR     CAD    125.63    124.23
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    122.62    122.23
SWEDISH KRONA       SEK     18.74     18.68
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.69     18.63
DANISH KRONE        DKK     25.36     25.27
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    113.72    113.36
SINGAPORE DOLLAR    SGD    117.43    117.06
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.39     20.32
KOREAN WON          KRW    0.1392    0.1387
CHINESE YUAN        CNY     24.42     24.35
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.30     38.18
THAI BAHT           THB      5.14     05.12
U.E.A DIRHAM        AED     42.92     42.78
SAUDI RIYAL         SAR     42.06     41.93
QATAR RIYAL         QAR     43.30     43.16
KUWAITI DINAR       KWD    522.11    520.46
===========================================

Copyright Business Recorder, 2021

Euro NBP Exchange rates U.S DOLLAR buying and selling Treasury Management Division of NBP

Exchange rates: buying and selling

RDAs exceed 0.1m mark in 6 months: SBP

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SPI down 0.57pc WoW

Turkey plans to host Afghan peace talks in April

Govt expecting $1bn rollover by UAE

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