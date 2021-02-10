ANL 29.90 Increased By ▲ 0.09 (0.3%)
ASC 16.00 Decreased By ▼ -0.16 (-0.99%)
ASL 23.98 Increased By ▲ 0.02 (0.08%)
AVN 99.86 Decreased By ▼ -3.36 (-3.26%)
BOP 9.33 Increased By ▲ 0.02 (0.21%)
BYCO 9.50 Increased By ▲ 0.29 (3.15%)
DGKC 116.50 Decreased By ▼ -0.44 (-0.38%)
EPCL 47.71 Decreased By ▼ -0.09 (-0.19%)
FCCL 23.90 Decreased By ▼ -0.26 (-1.08%)
FFBL 26.43 Decreased By ▼ -0.39 (-1.45%)
FFL 17.30 Decreased By ▼ -0.24 (-1.37%)
HASCOL 11.85 Increased By ▲ 0.63 (5.61%)
HUBC 91.05 Increased By ▲ 0.12 (0.13%)
HUMNL 6.90 Increased By ▲ 0.15 (2.22%)
JSCL 27.85 Decreased By ▼ -0.46 (-1.62%)
KAPCO 44.70 Increased By ▲ 1.40 (3.23%)
KEL 4.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.22%)
LOTCHEM 15.15 Decreased By ▼ -0.05 (-0.33%)
MLCF 44.24 Decreased By ▼ -0.38 (-0.85%)
PAEL 40.99 Decreased By ▼ -0.34 (-0.82%)
PIBTL 12.91 Decreased By ▼ -0.11 (-0.84%)
POWER 11.09 Decreased By ▼ -0.10 (-0.89%)
PPL 94.35 Increased By ▲ 0.27 (0.29%)
PRL 28.75 Increased By ▲ 0.23 (0.81%)
PTC 9.31 Increased By ▲ 0.18 (1.97%)
SILK 1.47 Decreased By ▼ -0.05 (-3.29%)
SNGP 42.75 Decreased By ▼ -1.03 (-2.35%)
TRG 124.02 Increased By ▲ 0.41 (0.33%)
UNITY 35.39 Increased By ▲ 0.03 (0.08%)
WTL 1.27 Increased By ▲ 0.04 (3.25%)
BR100 4,987 Decreased By ▼ -2.01 (-0.04%)
BR30 25,751 Increased By ▲ 39.51 (0.15%)
KSE100 46,675 Decreased By ▼ -47.1 (-0.1%)
KSE30 19,487 Decreased By ▼ -13.26 (-0.07%)
Business Recorder Logo
Feb 10, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 9, 2021)...
Recorder Report 10 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 9, 2021)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                              9100
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4220
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2021

grain Sugar Gur Akbari Mandi rupees Lahore Grain Market Rates Shakar

Lahore Grain Market Rates

State oil firms risk wasting $400bn as energy shift speeds up

Govt asks SSGC to divert gas to FFBQL

Setting up of provincial regulators: Nepra chief gives his consent

KP law minister quits ahead of Senate elections

Amendment to FE Manual proposed: SBP seeks to facilitate startups to raise convertible debt

Govt approves Russia’s Sputnik V vaccine for emergency use

Covid may have taken ‘convoluted path’ to Wuhan: WHO

Govt says plans to complete revival process within given timeframe

What lies in store for PSM, CJP asks ministers

UAE’s ‘Hope’ probe enters Mars orbit in first for Arab world

Read more stories

Comments are closed on this story.