KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.
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Date T+2 Dividend/
Name of Company Book Closure of last date Bonus/Right
From To AGM cum price Percentage
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Imperial Ltd. 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Jauharabad Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 10 (F)
Al-Noor Sugar Mills 21.01.2021 30.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 30 (F)
(UBL TFC5) United Bank 21.01.2021 29.01.2021 - - -
Al-Abbas Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 100 (F)
Shahtaj Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Husein Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Khairpur Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
JDW Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Shakarganj Ltd. 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Sanghar Sugar Mills 22.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil
Noon Sugar Mills 22.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 20.01.2021 35 (F)
Apna Microfinance Bank 22.01.2021 29.01.2021 - - -
Maeter International 22.01.2021 29.01.2021 29.01.2021(u) - -
Crescent Steel 22.01.2021 29.01.2021 29.01.2021 - -
Faisal Spinning Mills 23.01.2021 30.01.2021 30.01.2021(u) - -
Pak Suzuki Motor 23.01.2021 29.01.2021 29.01.2021(u) - -
DS Industries 25.01.2021 31.01.2021 30.01.2021(u) - -
Ghani Global Holding 29.01.2021 04.02.2021 - 22.01.2021 10 (B)
AKD Capital 26.01.2021 01.02.2021 01.02.2021(u) - -
(KELSC-5) K-Electric 27.01.2021 03.02.2021 - - -
Ravi Textile Mills 28.01.2021 03.02.2021 - - -
(BIPLSC) BankIslami
Pakistan 30.01.2021 31.01.2021 - - -
Frontier Ceramics 02.02.2021 08.02.2021 08.02.2021(u) - -
Mehran Sugar Mills 05.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 - -
Sand Industries 11.02.2021 18.02.2021 18.02.2021(u) - -
Dolmen City Riet 12.02.2021 18.02.2021 - 10.02.2021 3.3 (II)
Premium Tex Mills 04.02.2021 11.02.2021 11.02.2021(u) - -
Ghani Glass 05.02.2021 12.02.2021 - 03.02.2021 65 (I)
BankIslami Pakistan 05.02.2021 11.02.2021 11.02.2021(u) - -
Ferozsons Lab Laboratories 05.02.2021 12.02.2021 12.02.2021(u) - -
Fauji Foods 19.03.2021 25.03.2021 25.03.2021 - Nil
Fauni Fertilizer Bin Qasim 22.03.2021 29.03.2021 29.03.2021 - Nil
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(I) Interim Dividend
(F) Final Dividend
(B) Bonus
(*) Date revised
(E) Election of Directors of Company
(u) Extra ordinary general meeting
Copyright Business Recorder, 2021
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