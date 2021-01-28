ANL 29.15 Increased By ▲ 0.63 (2.21%)
ASC 16.50 Decreased By ▼ -0.18 (-1.08%)
ASL 25.15 Increased By ▲ 1.39 (5.85%)
AVN 99.18 Increased By ▲ 4.94 (5.24%)
BOP 9.51 Increased By ▲ 0.04 (0.42%)
BYCO 9.36 Decreased By ▼ -0.20 (-2.09%)
DGKC 112.10 Increased By ▲ 1.60 (1.45%)
EPCL 47.55 Increased By ▲ 0.10 (0.21%)
FCCL 21.50 Increased By ▲ 0.22 (1.03%)
FFBL 28.84 Increased By ▲ 0.87 (3.11%)
FFL 19.23 Decreased By ▼ -0.04 (-0.21%)
HASCOL 14.08 Decreased By ▼ -0.23 (-1.61%)
HUBC 86.75 Increased By ▲ 0.75 (0.87%)
HUMNL 7.25 Decreased By ▼ -0.05 (-0.68%)
JSCL 32.39 Increased By ▲ 0.92 (2.92%)
KAPCO 40.81 Increased By ▲ 0.08 (0.2%)
KEL 4.18 Increased By ▲ 0.07 (1.7%)
LOTCHEM 15.99 Decreased By ▼ -0.21 (-1.3%)
MLCF 43.90 Increased By ▲ 0.89 (2.07%)
PAEL 40.06 Increased By ▲ 0.20 (0.5%)
PIBTL 13.04 Increased By ▲ 0.13 (1.01%)
POWER 11.65 Increased By ▲ 0.25 (2.19%)
PPL 93.72 Increased By ▲ 0.42 (0.45%)
PRL 23.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
PTC 9.37 Increased By ▲ 0.07 (0.75%)
SILK 1.22 Increased By ▲ 0.02 (1.67%)
SNGP 44.60 Increased By ▲ 0.27 (0.61%)
TRG 114.93 Increased By ▲ 6.45 (5.95%)
UNITY 33.68 Increased By ▲ 0.53 (1.6%)
WTL 1.09 Decreased By ▼ -0.03 (-2.68%)
BR100 4,952 Increased By ▲ 41.34 (0.84%)
BR30 25,631 Increased By ▲ 268.68 (1.06%)
KSE100 46,458 Increased By ▲ 170.75 (0.37%)
KSE30 19,370 Increased By ▲ 111.27 (0.58%)
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Jan 28, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Dates of Closure of Books & Annual General Meetings

Recorder Report 28 Jan 2021

KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================
                                                              Date          T+2          Dividend/
Name of Company                       Book Closure             of        last date     Bonus/Right
                                   From          To           AGM        cum price      Percentage
==================================================================================================
Imperial Ltd.                 21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Jauharabad Sugar Mills        21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021     19.01.2021         10 (F)
Al-Noor Sugar Mills           21.01.2021   30.01.2021     28.01.2021     19.01.2021         30 (F)
(UBL TFC5) United Bank        21.01.2021   29.01.2021          -              -                  -
Al-Abbas Sugar Mills          21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021     19.01.2021        100 (F)
Shahtaj Sugar Mills           21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Husein Sugar Mills            21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Khairpur Sugar Mills          21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
JDW Sugar Mills               21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Shakarganj Ltd.               21.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Sanghar Sugar Mills           22.01.2021   28.01.2021     28.01.2021          -                Nil
Noon Sugar Mills              22.01.2021   28.01.2021     28.01.2021     20.01.2021         35 (F)
Apna Microfinance Bank        22.01.2021   29.01.2021          -              -                  -
Maeter International          22.01.2021   29.01.2021     29.01.2021(u)       -                  -
Crescent Steel                22.01.2021   29.01.2021     29.01.2021          -                  -
Faisal Spinning Mills         23.01.2021   30.01.2021     30.01.2021(u)       -                  -
Pak Suzuki Motor              23.01.2021   29.01.2021     29.01.2021(u)       -                  -
DS Industries                 25.01.2021   31.01.2021     30.01.2021(u)       -                  -
Ghani Global Holding          29.01.2021   04.02.2021          -         22.01.2021         10 (B)
AKD Capital                   26.01.2021   01.02.2021     01.02.2021(u)       -                  -
(KELSC-5) K-Electric          27.01.2021   03.02.2021          -              -                  -
Ravi Textile Mills            28.01.2021   03.02.2021          -              -                  -
(BIPLSC) BankIslami
Pakistan                      30.01.2021   31.01.2021          -              -                  -
Frontier Ceramics             02.02.2021   08.02.2021     08.02.2021(u)       -                  -
Mehran Sugar Mills            05.02.2021   12.02.2021     12.02.2021          -                  -
Sand Industries               11.02.2021   18.02.2021     18.02.2021(u)       -                  -
Dolmen City Riet              12.02.2021   18.02.2021          -         10.02.2021       3.3 (II)
Premium Tex Mills             04.02.2021   11.02.2021     11.02.2021(u)       -                  -
Ghani Glass                   05.02.2021   12.02.2021          -         03.02.2021         65 (I)
BankIslami Pakistan           05.02.2021   11.02.2021     11.02.2021(u)       -                  -
Ferozsons Lab Laboratories    05.02.2021   12.02.2021     12.02.2021(u)       -                  -
Fauji Foods                   19.03.2021   25.03.2021     25.03.2021          -                Nil
Fauni Fertilizer Bin Qasim    22.03.2021   29.03.2021     29.03.2021          -                Nil
==================================================================================================

(I) Interim Dividend

(F) Final Dividend

(B) Bonus

(*) Date revised

(E) Election of Directors of Company

(u) Extra ordinary general meeting

Copyright Business Recorder, 2021

Dates of Closure Khairpur Sugar Mills Shahtaj Sugar Mills stock exchanges Jauharabad Sugar Mills Al Noor Sugar Mills Husein Sugar Mills JDW Sugar Mills

Dates of Closure of Books & Annual General Meetings

SBP amends AML/CFT/CPF Regulations

Loans, interest: Minister says Rs6trn, not Rs11trn, was paid in two years

Two-thirds of world see ‘climate emergency’: UN survey

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