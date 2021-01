PLS profit rates

KARACHI: The following banks have declared the rates of profit for the period of six months ended December 31, 2020.

========================================================== HABIB METRO BANK ========================================================== July 1, 2020 to Dec 31, 2020 ---------------------------------------------------------- Saving Deposit-Individuals only 5.50% p.a. Habib Metro Multiplier Accounts 5.50% p.a. ---------------------------------------------------------- Habib Metro Saving Plus Account-Individuals only ---------------------------------------------------------- Upto Rs. 250,000/- 5.50% p.a. Over Rs. 250,000/- 5.75% p.a. Habib Metro Privilege 55 Plus 5.75% p.a. Habib Metro Junior Saver Accounts 5.50% p.a. Habib Metro Asaan Account-Saving 5.50% p.a. ---------------------------------------------------------- SNTD ---------------------------------------------------------- 7 days 5.50% p.a. 30 days and over 5.50% p.a. ---------------------------------------------------------- Term/Fixed Deposits ---------------------------------------------------------- 1 month 5.75% p.a. 3 months 5.75% p.a. 6 months 6.00% p.a. 1 year 6.25% p.a. 2 years 6.25% p.a. 3 years 6.25% p.a. 4 years 6.25% p.a. 5 years 6.75% p.a. Habib Metro Izafa Certificate 7.50% (5 years p.a.) ---------------------------------------------------------- Habib Metro Mahana Scheme ---------------------------------------------------------- 1 year-minimum placement Rs. 25,000/- 6.00% p.a 2 years-minimum placement Rs. 25,000/- 6.25% p.a 3 years-minimum placement Rs. 50,000/- 6.50% p.a 4 years-minimum placement Rs. 50,000/- 6.75% p.a 5 years-minimum placement Rs. 100,000/- 7.00% p.a ========================================================== Habib Metro Premium Deposit Scheme QTR HY Per Annum ---------------------------------------------------------- 1 year 6.05% 6.10% 2 years 6.30% 6.35% 3 years 6.55% 6.60% 4 years 6.80% 6.85% 5 years 7.05% 7.10% ---------------------------------------------------------- August 17, 2020 to Dec 31, 2020 ---------------------------------------------------------- Habib Metro Bharpoor Munafa 7.00% (1 Year p.a.) ========================================================== DEUTSCHE BANK AG ========================================================== Type of Deposits Average Rate ========================================================== 7 to 29 days notice deposits 6.52% 1 month term deposits 6.53% 2 months term deposits 6.44% 3 months term deposits 6.52% Saving Accounts 5.50% Saving Accounts “Special Rate” 6.39% ========================================================== -PR ==========================================================

