ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (January 15, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 14/01/2021 TOLAGOLD 109216 109303 108861 109229 2 112060 14/01/2021 TOLAGOLD 109221 109308 108866 109234 30 112065 14/01/2021 GO100OZ 1848.9 1850.3 1843.3 1848.9 24 1846.7 14/01/2021 GO10OZ 1848.9 1850.3 1843.3 1848.9 46 1846.7 14/01/2021 GO1OZ 1848.9 1850.3 1843.3 1848.9 299 1846.7 14/01/2021 SL10 25.727 25.772 25.517 25.727 169 25.623 14/01/2021 SL100OZ 25.727 25.772 25.517 25.727 23 25.623 14/01/2021 SL500OZ 25.727 25.772 25.517 25.727 5 25.623 14/01/2021 CRUDE10 53.27 53.72 53.26 53.26 105 53.67 14/01/2021 CRUDE100 53.27 53.72 53.26 53.26 28 53.67 14/01/2021 ICOTTON 80.78 81.45 80.21 81.01 1 81.28 14/01/2021 ICOTTON50K 80.78 81.45 80.21 81.01 2 81.28 14/01/2021 SL5000OZ 25.727 25.772 25.517 25.727 2 25.623 14/01/2021 COPPER 3.667 3.673 3.6625 3.667 7 3.6713 14/01/2021 COPPER25K 3.667 3.673 3.6625 3.667 15 3.6713 14/01/2021 SL100OZID 25.731 25.776 25.521 25.731 6 25.623 14/01/2021 SL10ID 25.731 25.776 25.521 25.731 13 25.623 14/01/2021 SL500OZID 25.731 25.776 25.521 25.731 40 25.623 14/01/2021 GO100OZID 1848.9 1850.3 1843.3 1848.9 8 1846.7 14/01/2021 GO10OZID 1849 1850.4 1843.4 1849 2 1846.7 14/01/2021 GO1OZID 1849 1850.4 1843.4 1849 7 1846.7 14/01/2021 JPYEQTY1 28920 28950 28815 28915 1 28860 14/01/2021 DJ 31039 31052 30877 31039 5 30899 14/01/2021 NSDQ100 12944 12963 12879.75 12944 1 12902.25 14/01/2021 SP500 3806.25 3809 3785.25 3806.25 22 3790 14/01/2021 CRUDE1000 53.27 53.72 53.26 53.26 1 53.67 14/01/2021 CRUDE10ID 53.28 53.73 53.27 53.27 20 53.67 14/01/2021 CRUDE100ID 53.28 53.73 53.27 53.27 10 53.67 14/01/2021 NGAS10K 2.672 2.691 2.659 2.672 3 2.666 14/01/2021 NGAS1K 2.672 2.691 2.659 2.672 25 2.666 14/01/2021 PLATINUM5 1126.9 1128.6 1124.5 1126.9 2 1126.7 14/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9838 0.9843 0.9819 0.9838 6 0.9839 14/01/2021 GOLDAUDJPY 80.791 80.843 80.692 80.791 4 80.794 14/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7782 0.779 0.7773 0.7781 9 0.7784 14/01/2021 GOLDCHFJPY 116.894 116.927 116.797 116.894 1 116.882 14/01/2021 GOLDEURAUD 1.5606 1.5623 1.5597 1.5605 12 1.5618 14/01/2021 GOLDEURCAD 1.5356 1.5372 1.5342 1.5354 6 1.5366 14/01/2021 GOLDEURCHF 1.0785 1.0794 1.0782 1.0785 2 1.0796 14/01/2021 GOLDEURGBP 0.8885 0.8886 0.8874 0.8884 1 0.8881 14/01/2021 GOLDEURJPY 126.11 126.19 126.08 126.11 15 126.175 14/01/2021 GOLDEURUSD 1.2149 1.2163 1.2144 1.2149 1 1.2156 14/01/2021 GOLDGBPCHF 1.2136 1.2156 1.2134 1.2136 1 1.2157 14/01/2021 GOLDGBPJPY 141.91 142.09 141.9 141.9 1 142.08 14/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3671 1.37 1.3668 1.3671 12 1.3688 14/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2637 1.2641 1.2626 1.2637 2 1.2641 14/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8875 0.8879 0.8866 0.8875 45 0.8881 14/01/2021 GOLDUSDJPY 103.786 103.819 103.647 103.785 1 103.801 14/01/2021 GOLDAUDUSDID 0.7784 0.7792 0.7775 0.7783 4 0.7784 14/01/2021 GOLDEURUSDID 1.215 1.2164 1.2145 1.215 14 1.2156 14/01/2021 GOLDGBPUSDID 1.3672 1.3701 1.3669 1.3672 1 1.3688 14/01/2021 GOLDUSDCADID 1.2639 1.2643 1.2628 1.2639 2 1.2641 14/01/2021 GOLDUSDCHFID 0.8877 0.8881 0.8868 0.8877 1 0.8881 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021