KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (January 15, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Quetta Disc. PNSC 13-01-2021 Crude Oil OP-2 Scf Pioneer Dsic. Mogas Alpine Marine 15-01-2021 Services SAPTL-4 Carl Schulte Disc/Load United Marine 15-01-2021 Container Agencies B-1 Fortune Disc. Eastwind 15-01-2021 Chemical Shipping B-2 Green Belt Disc. White Universal 15-01-2021 Spirit Shipping B-4 Ulanga Disc./Load Golden 13-01-2021 Container Shipping Lines B-6/B-7 As Sicilia Disc./Load Eastwind 15-01-2021 Container Shipping B-8/B-9 Bellatrix I Disc. Load X-press 15-01-2021 Container Feeders Shipping B-10/B-11 Agnes Disc. Wheat North Star 10-01-2021 International B-11/B-12 Tn Sunrise Disc. Wilhelmsen Ship 09-01-2021 Petcoke Services B-13/B-14 Ince Disc. Wheat North Star 07-01-2021 Karadeniz International B-15/B-14 Ince Anadolu Disc. Wheat Eastwind 01-01-2021 Shipping B-17/B-16 Patra Disc. Wheat North Star 03-01-2021 International Nmb-2 Fahad Load Rice Latif Trading 05-01-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Blue Disc Dap Bulk Shipping 12-01-2021 Balestier B-26/B-27 Wan Hai 611 Disc./Load Riazeda 14-01-2021 Container B-28/B-29 Vancouver Disc./Load OOCL Pakistan 13-01-2021 Container ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ever Ursula 15-01-2021 D/L Container Green Pak Shipping Botany Bay 15-01-2021 D/L Container Riazeda Northern 15-01-2021 D/L Container Hapag Lloyed Pakistan Dedication Dion 16-01-2021 D/27500 Fertilizer WMA Shipcare Services Ksl Huayang 16-01-2021 D/16873 General Cargo Legend Shipping & Logistic Grace 16-01-2021 L/34200 Clinerks Sirius Logistic ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Wan Hai 611 15-01-2021 Disc./Load Container Riazeda Tn Sunrise 15-01-2021 Disc. Petcoke Wilhelmsen Ship Services M.T Quetta 15-01-2021 Disc. Crude Oil PNSC Blue Balestier 15-01-2021 Disc Dap Bulk Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ital Lirica 15-01-2021 Container Ship N/A Paris Express 15-01-2021 Container Ship N/A Mega Express 15-01-2021 Soya Bean Meal N/A MV Jupiter 15-01-2021 General Cargo N/A Hyundai Colombo 15-01-2021 Container Ship N/A Oriental 15-01-2021 Tanker N/A Daphine Ever Ursula 15-01-2021 Container Ship N/A STI Queens 15-01-2021 Tanker N/A DA CAI YUN 15-01-2021 General Cargo N/A Aeolia 15-01-2021 Wheat N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Asphalt Bitumen Trans Marine 12.01.2021 Express MW-2 Affrica Cement M. Global 13.01.2021 Cheetab MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Bao Run Coal WaterLink 13.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cape Male Containers Maersk Pak 14.01.2021 QICT Maersk Arham Containers Maersk Pak 14.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA CGM 14.01.2021 Ivanhoe ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hawassa Naphtha High Seas 14.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Emmaris-2 Wheat Asia Marine 08.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Eva Usuki Palm Oil Alpine 15.01.2021 Al-Aamiriya LNG GSA -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Emmaris-2 Wheat Asia Marine 15.01.2021 Cape Male Containers Maersk Pak -do- Maersk Arhem Containers Maersk Pak -do- CMA CGM Ivanhoe Containers CMA CGM -do- Hawassa Naphtha High Sea -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chemroad Rose Palm Oil Alpine 15.01.2021 Western Oslo Coal East Wind -do- Rising Eagle Rice Ocean World -do- Pola Ariaqke Rice East Wind Waiting For Berth FU Bianca Soya Bean Alpine - Sloman Hebe Palm Oil Alpine - Amor Palm Oil Alpine - Elenore Palm Oil Alpine - Silver Esther Palm Oil Alpine - Silver Dubai Palm Oil GAC - Gas Athena LPG M. International - Gas Zeus LPG M. International - VSC Poseidon Wheat Pak Linker - Hawassa Naphtha High Sea - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Safmarine Ngami Containers Maersk Pak 14.01.2021 Baltic Bridge Containers -do- Maria Schulte Containers CMA CGM 15.01.2021 MP The Containers -do- Belichick Scelia LPG -do- =============================================================================

