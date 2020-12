KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 16, 2020).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Scirocco Disc. Mogas Apline Marine 15-12-2020 Service OP-2 Triple Disc. Mogas Apline Marine 15-12-2020 Success SAPTL-4 Berlin Dis. Load Hapag Lloyd 14-12-2020 Express Container Pakistan SAPTL-4 Erving Dis. Load CMA CGM Pakistan 16-12-2020 Container B-1 Oriental Load. Eastwind 13-12-2020 Sakura Ethanol Shipping B-1 Mahavir Disc. Mogas Apline Marine 16-12-2020 Service B-2/B-3 Bright Disc. Wheat North Star 30-11-2020 Venture International B-4 Union Trader Disc. Rock Wma Shipcare 11-12-2020 Phosphate Service B-5 Courageous Disc. DAP Bulk Shipping 12-12-2020 Agencies B-11/B-12 Cic Epos Disc. Wheat Ocean Pride 09-12-2020 Shipping B-11/B-10 Chrysanthi S Disc. Wheat North Star 05-12-2020 International B-13/B-14 Athos Disc. Wheat Eastwind 14-12-2020 Shipping B-14/B-15 Jia He Disc. Seahawks Asia 14-12-2020 General Cargo Global B-16/B-17 Star Cleo Disc. Wheat Asia Marine 09-12-2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Evolution Load Barite Crystal Sea 13-12-2020 Lumps Service (Pvt.) Ltd B-21/B-20 Team Load Rice Asia Marine 05-12-2020 Challenge (Pvt.) Ltd B-24 Vully Load. Rice Aisa Marine 08-12-2020 (Pvt.) Ltd B-26/B-27 Csl Sophie Dis. Load Ocean Sea 13-12-2020 (Pvt.) Ltd Container Shipping B-27/B-26 Ym Dis. Load In shipping 15-12-2020 Excellence Container (Pvt.) Ltd B-28/B-29 Cosco Dis. Load Cosco Saeed 15-12-2020 Rotterdam Container Karachi (Pvt.) Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 16-12-2020 D/70000 PNCS Crude Oil X-press Bardsey 16-12-2020 D/L Container X-press Feeder Shipping Port Star 16-12-2020 D/69010 Wheat North Star International Botany Bay 17-12-2020 D/L Container Riazeda (Pvt.) Ltd Mol Grandeur 17-12-2020 D/L Container Ocean Network Express Pakistan ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Da Lang Project Cosco 12.12.2020 Cargo ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Red Cosmos Coal East Wind 14.12.2020 PIBT African Coal Ocean Services 15.12.2020 Turaco ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Songa Palm Oil Alpine - Diamond ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Lismon Containers MSC Pak 14.12.2020 QICT Maersk Containers Maersk Pak 15.12.2020 Columbus ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Shao Shan-5 Wheat Ocean World 13.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Arma LPG Ocean World 14.12.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Songa Diamond Palm Oil Alpine 16.12.2020 A-Amad LNG GAC -do- Gulf Pear Crude Oil Alpine -do- Yangtze Classic Steel Asia Marine -do- Product ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Red Cosmos Coal East Wind 16.12.2020 Da Liang Project Cosco -do- Cargo ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Spinel Steel Asia Marine 16.12.2020 Product Voyager-I Furnace Oil Alpine -do- NCC Najd Palm Oil Alpine -do- Gas Zeus LPG M. International -do- GL Zhuangh He Coal Wilhelmsen Waiting for berth Gal Kamaz Coal East Wind - BW Danube Mogas Alpine - Jupiter Ace Palm Kernel Alpine - Atlantic Pride Palm Oil Alpine - CT Frontier Palm Oil Alpine - Silver Millie Palm Oil Alpine - Bochem Palm Oil Alpine - Singapore FCL London Palm Oil Alpine - The Block Smith Bitumen Trans Marine - Sfar Sinus Canola Alpine - Popi-S Wheat Asia Marine - Gas Amazon LPG M. International - Orhan Rice G.S.A - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= African Term Coal 16.12.2020 Belgian Express Containers -do- CMA CGM Medea Containers CMA CGM 17.12.2020 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2020