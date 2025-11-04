KARACHI: The weather report on Monday (November 03, 2025) and the forecast for Tuesday (November 04, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 36-20 (ºC) 00-00 (%) 33-18 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 36-16 (ºC) 00-00 (%) 35-13 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 30-15 (°C) 25-00 (%) 27-13 (°C) 00-00 (%)
Larkana 36-15 (°C) 00-00 (%) 31-15 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 36-18 (°C) 00-00 (%) 33-16 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 17-08 (ºC) 100-00 (%) 20-06 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 24-12 (ºC) 55-00 (%) 25-10 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 17-01 (ºC) 00-00 (%) 19-(-1) (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 21-11 (ºC) 55-00 (%) 24-10 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 35-18 (ºC) 00-00 (%) 31-16 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 05:50 pm (Today)
Sunrise: 06:40 am (Tomorrow)
==================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments