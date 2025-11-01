KARACHI: The weather report on Friday (October 31, 2025) and the forecast for Saturday (November 1, 2025)
CITIES TODAY TOMORROW
Hyderabad 34-22 (ºC) 00-00 (%) 36-22 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 35-20 (ºC) 00-00 (%) 37-20 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 31-18 (°C) 00-00 (%) 31-18 (°C) 00-00 (%)
Larkana 34-21 (°C) 00-00 (%) 36-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-21 (°C) 00-00 (%) 36-20 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 27-11 (ºC) 00-00 (%) 26-10 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar 31-16 (ºC) 00-00 (%) 29-15 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 24-06 (ºC) 00-00 (%) 23-05 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-14 (ºC) 00-00 (%) 29-14 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 34-21 (ºC) 00-00 (%) 35-21 (ºC) 00-00 (%)
KARACHI
Sunset: 05:52 pm (Today)
Sunrise: 06:37 am (Tomorrow)
