KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 31, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 281.45 281.95 AED 76.73 77.55
EURO 325.60 328.75 SAR 75.00 75.62
GBP 369.94 374.23 INTERBANK 280.95 281.05
JPY 1.81 1.87
=========================================================================
