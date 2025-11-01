KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 31, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.45 281.95 AED 76.73 77.55 EURO 325.60 328.75 SAR 75.00 75.62 GBP 369.94 374.23 INTERBANK 280.95 281.05 JPY 1.81 1.87 =========================================================================

