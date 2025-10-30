KARACHI: The weather report on Wednesday (October 29, 2025) and the forecast for Thursday (October 30, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 34-26 (ºC) 00-00 (%) 34-25 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 34-23 (ºC) 00-00 (%) 35-23 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 32-18 (°C) 00-00 (%) 31-19 (°C) 00-00 (%)
Larkana 35-21 (°C) 00-00 (%) 35-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-24 (°C) 00-00 (%) 34-24 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad 26-11 (ºC) 00-00 (%) 27-11 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar 31-17 (ºC) 00-00 (%) 31-16 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 25-07 (ºC) 00-00 (%) 26-06 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-15 (ºC) 00-00 (%) 29-14 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 34-22 (ºC) 00-00 (%) 34-21 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 05:53 pm (Today)
Sunrise: 06:37 am (Tomorrow)
==================================================================
