BML 6.78 Decreased By ▼ -0.04 (-0.59%)
BOP 37.74 Increased By ▲ 0.74 (2%)
CNERGY 7.82 Increased By ▲ 0.02 (0.26%)
CPHL 88.00 Decreased By ▼ -0.85 (-0.96%)
DCL 13.75 Decreased By ▼ -0.03 (-0.22%)
DGKC 234.00 Decreased By ▼ -0.28 (-0.12%)
FCCL 56.25 Increased By ▲ 0.65 (1.17%)
FFL 19.03 Decreased By ▼ -0.20 (-1.04%)
GCIL 32.33 Increased By ▲ 0.38 (1.19%)
HUBC 213.79 Increased By ▲ 0.61 (0.29%)
KEL 5.90 Increased By ▲ 0.28 (4.98%)
KOSM 7.10 Increased By ▲ 0.07 (1%)
LOTCHEM 27.90 Increased By ▲ 0.30 (1.09%)
MLCF 98.01 Increased By ▲ 0.51 (0.52%)
NBP 207.00 Increased By ▲ 2.01 (0.98%)
PAEL 54.50 Decreased By ▼ -0.10 (-0.18%)
PIAHCLA 25.55 Increased By ▲ 0.55 (2.2%)
PIBTL 15.45 Decreased By ▼ -0.16 (-1.02%)
POWER 18.15 Decreased By ▼ -0.17 (-0.93%)
PPL 194.34 Decreased By ▼ -0.75 (-0.38%)
PREMA 39.79 Decreased By ▼ -0.12 (-0.3%)
PRL 36.02 Increased By ▲ 0.28 (0.78%)
PTC 37.81 Decreased By ▼ -0.06 (-0.16%)
SNGP 135.40 Increased By ▲ 0.83 (0.62%)
SSGC 39.40 Decreased By ▼ -0.42 (-1.05%)
TELE 12.35 Decreased By ▼ -0.25 (-1.98%)
TPLP 10.85 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
TREET 32.70 Increased By ▲ 0.39 (1.21%)
TRG 71.50 Increased By ▲ 0.07 (0.1%)
WTL 1.89 Decreased By ▼ -0.07 (-3.57%)
BR100 17,123 Decreased By -13.5 (-0.08%)
BR30 54,773 Increased By 208.1 (0.38%)
KSE100 163,305 Increased By 0.8 (0%)
KSE30 49,835 Decreased By -7.9 (-0.02%)
Philippines awards $430mn in T-bills

Reuters Published 27 Oct, 2025 11:19am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

  • BTR awards 25 billion Philippine pesos ($430.08 million), above 22 billion pesos programme

  • Tenders total 85.4 billion pesos

  • BTr awards 7 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 4.858% versus previous auction avg of 4.884%

  • BTr awards 10.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.044% versus previous auction avg of 5.058%

  • BTr awards 7.5 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.093% versus previous auction avg of 5.097%

Philippine Bureau of the Treasury

