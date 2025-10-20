Markets
Philippines awards $379 million T-bill offer
- Tenders total 97.2 billion pesos
MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:
-
BTr fully awards 22 billion Philippine pesos ($378.59 million)
-
Tenders total 97.2 billion pesos
-
BTr awards 7 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 4.884% versus previous auction avg of 4.880%
-
BTr awards 7.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.058% versus previous auction avg of 5.072%
-
BTr awards 7.5 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.097% versus previous auction avg of 5.119%
Comments