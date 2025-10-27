BML 6.82 Decreased By ▼ -0.17 (-2.43%)
BOP 37.00 Decreased By ▼ -2.21 (-5.64%)
CNERGY 7.80 Decreased By ▼ -0.13 (-1.64%)
CPHL 88.85 Decreased By ▼ -0.64 (-0.72%)
DCL 13.78 Decreased By ▼ -0.19 (-1.36%)
DGKC 234.28 Decreased By ▼ -1.79 (-0.76%)
FCCL 55.60 Decreased By ▼ -1.15 (-2.03%)
FFL 19.23 Decreased By ▼ -0.47 (-2.39%)
GCIL 31.95 Decreased By ▼ -2.19 (-6.41%)
HUBC 213.18 Decreased By ▼ -1.47 (-0.68%)
KEL 5.62 Decreased By ▼ -0.46 (-7.57%)
KOSM 7.03 Decreased By ▼ -0.14 (-1.95%)
LOTCHEM 27.60 Increased By ▲ 1.39 (5.3%)
MLCF 97.50 Decreased By ▼ -1.34 (-1.36%)
NBP 204.99 Decreased By ▼ -4.47 (-2.13%)
PAEL 54.60 Decreased By ▼ -0.67 (-1.21%)
PIAHCLA 25.00 Decreased By ▼ -1.48 (-5.59%)
PIBTL 15.61 Decreased By ▼ -0.19 (-1.2%)
POWER 18.32 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 195.09 Increased By ▲ 0.62 (0.32%)
PREMA 39.91 Decreased By ▼ -0.41 (-1.02%)
PRL 35.74 Decreased By ▼ -0.06 (-0.17%)
PTC 37.87 Decreased By ▼ -1.49 (-3.79%)
SNGP 134.57 Increased By ▲ 4.88 (3.76%)
SSGC 39.82 Decreased By ▼ -0.31 (-0.77%)
TELE 12.60 Decreased By ▼ -0.66 (-4.98%)
TPLP 10.87 Decreased By ▼ -0.24 (-2.16%)
TREET 32.31 Decreased By ▼ -1.37 (-4.07%)
TRG 71.43 Decreased By ▼ -1.37 (-1.88%)
WTL 1.96 Decreased By ▼ -0.13 (-6.22%)
BR100 17,136 Decreased By -151 (-0.87%)
BR30 54,565 Decreased By -781.9 (-1.41%)
KSE100 163,304 Decreased By -1286.3 (-0.78%)
KSE30 49,843 Decreased By -367.3 (-0.73%)
Oct 27, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-27

The Weather

Recorder Report Published 27 Oct, 2025 05:16am

KARACHI: The weather report on Sunday (October 26, 2025) and the forecast for Monday (October 27 2025).

====================================================================
CITIES                     TODAY                            TOMORROW
====================================================================
Hyderabad            37-25 (ºC) 00-00 (%)       36-25 (ºC) 00-00 (%)
Karachi              38-23 (ºC) 00-00 (%)       37-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore               33-19 (°C) 00-00 (%)       32-18 (°C) 00-00 (%)
Larkana              37-23 (°C) 00-00 (%)       36-23 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas           37-23 (°C) 00-00 (%)       36-22 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad         27-11 (ºC) 01-00 (%)       26-10 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar             30-17 (ºC) 00-00 (%)       30-17 (ºC) 00-00 (%)
Quetta               25-09 (ºC) 00-00 (%)       24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi           29-15 (ºC) 00-00 (%)       29-15 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur               37-23 (ºC) 00-00 (%)       36-24 (ºC) 00-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset:                      05:55 pm                        (Today)
Sunrise:                     06:35 am                     (Tomorrow)
====================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather report weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

Govt devising plan to resolve KE-Nepra tariff dispute

PD to spend billions, arbitration costs to be passed on to consumers

PM orders swift finalisation of MVNO framework

Expanding ties with Pakistan ‘strategic opportunity’: Rubio

Five AJK ministers join PPP

Key economic sectors: PM, Saudi leadership to hold talks

Developed plots: PRA AT Lahore rules sale not liable to provincial ST

US seeks to expand ‘strategic relationship with Pakistan’ based on mutual interest

Investment talks: PM Shehbaz to lead high-level delegation to Riyadh from Oct 27 to 29

Trump says he can ‘quickly solve’ Pakistan-Afghanistan conflict

Read more stories