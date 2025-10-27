KARACHI: The weather report on Sunday (October 26, 2025) and the forecast for Monday (October 27 2025).
====================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
====================================================================
Hyderabad 37-25 (ºC) 00-00 (%) 36-25 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 38-23 (ºC) 00-00 (%) 37-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 33-19 (°C) 00-00 (%) 32-18 (°C) 00-00 (%)
Larkana 37-23 (°C) 00-00 (%) 36-23 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 37-23 (°C) 00-00 (%) 36-22 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 27-11 (ºC) 01-00 (%) 26-10 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 30-17 (ºC) 00-00 (%) 30-17 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 25-09 (ºC) 00-00 (%) 24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-15 (ºC) 00-00 (%) 29-15 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 37-23 (ºC) 00-00 (%) 36-24 (ºC) 00-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset: 05:55 pm (Today)
Sunrise: 06:35 am (Tomorrow)
====================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments