Print Print 2025-10-26

The Weather

Recorder Report Published 26 Oct, 2025 05:51am

KARACHI: The weather report on Saturday (October 25, 2025) and the forecast for Sunday (October 26, 2025)

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         37-25 (ºC) 00-00 (%)        36-25 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           38-23 (ºC) 00-00 (%)        37-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            33-19 (°C) 00-00 (%)        32-18 (°C) 00-00 (%)
Larkana           37-23 (°C) 00-00 (%)        36-23 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        37-23 (°C) 00-00 (%)        36-22 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad      27-11 (ºC) 01-00 (%)        26-10 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar          30-17 (ºC) 00-00 (%)        30-17 (ºC) 00-00 (%)
Quetta            25-09 (ºC) 00-00 (%)        24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        29-15 (ºC) 00-00 (%)        29-15 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur            37-23 (ºC) 00-00 (%)        36-24 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       05:57 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:34 am                  (Tomorrow)
==================================================================

