BML 7.95 Decreased By ▼ -0.04 (-0.5%)
BOP 25.60 Decreased By ▼ -2.20 (-7.91%)
CNERGY 8.67 Increased By ▲ 0.62 (7.7%)
CPHL 98.17 Increased By ▲ 1.40 (1.45%)
DCL 15.26 Decreased By ▼ -0.22 (-1.42%)
DGKC 248.50 Increased By ▲ 1.99 (0.81%)
FCCL 57.34 Decreased By ▼ -1.96 (-3.31%)
FFL 21.84 Increased By ▲ 0.18 (0.83%)
GCIL 34.10 Increased By ▲ 0.10 (0.29%)
HUBC 209.95 Decreased By ▼ -3.71 (-1.74%)
KEL 6.42 Increased By ▲ 0.63 (10.88%)
KOSM 7.57 Decreased By ▼ -0.05 (-0.66%)
LOTCHEM 26.16 Increased By ▲ 0.05 (0.19%)
MLCF 106.36 Decreased By ▼ -1.38 (-1.28%)
NBP 189.50 Increased By ▲ 1.51 (0.8%)
PAEL 54.85 Decreased By ▼ -0.34 (-0.62%)
PIAHCLA 20.54 Decreased By ▼ -0.62 (-2.93%)
PIBTL 14.10 Increased By ▲ 0.35 (2.55%)
POWER 18.70 Increased By ▲ 0.01 (0.05%)
PPL 193.30 Increased By ▲ 2.90 (1.52%)
PREMA 53.90 Increased By ▲ 0.96 (1.81%)
PRL 35.82 Increased By ▲ 0.27 (0.76%)
PTC 26.55 Decreased By ▼ -0.35 (-1.3%)
SNGP 137.55 Increased By ▲ 4.54 (3.41%)
SSGC 44.10 Decreased By ▼ -0.10 (-0.23%)
TELE 9.24 Decreased By ▼ -0.10 (-1.07%)
TPLP 11.67 Increased By ▲ 0.36 (3.18%)
TREET 26.75 Increased By ▲ 0.25 (0.94%)
TRG 82.20 Increased By ▲ 3.23 (4.09%)
WTL 1.58 Decreased By ▼ -0.08 (-4.82%)
BR100 16,361 Decreased By -44.7 (-0.27%)
BR30 52,813 Decreased By -125.4 (-0.24%)
KSE100 158,620 Decreased By -160.6 (-0.1%)
KSE30 48,342 Decreased By -158.1 (-0.33%)
Philippines awards $470mn T-bonds at auction

  • Tenders total 63.67 billion pesos
Reuters Published 23 Sep, 2025 11:38am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of re-issued 2028 and 2044 T-bonds on Tuesday:

  • BTR awards 26.85 billion pesos ($470 million) of bonds, versus 35 billion offered

  • BTr awards 10 billion pesos of 2028 T-bonds at avg rate of 5.605% versus previous auction avg of 5.634%

  • BTr awards 16.848 billion pesos of 2044 T-bonds at avg rate of 6.421% versus previous auction avg of 6.584%

