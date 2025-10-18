KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 17, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.60 282.15 AED 76.79 77.58 EURO 329.28 332.49 SAR 75.07 75.64 GBP 378.50 381.95 INTERBANK 281.15 281.25 JPY 1.85 1.91 =========================================================================

