Markets Print 2025-10-17
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2752.00 2752.50
3-month 2748.00 2748.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10701.00 10702.00
3-month 10675.00 10676.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3150.00 3151.00
3-month 2975.00 2977.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15040.00 15050.00
3-month 15210.00 15215.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1951.00 1951.50
3-month 1993.00 1995.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
