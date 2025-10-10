Markets Print 2025-10-10
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2750.00 2750.50
3-month 2752.00 2753.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10737.50 10738.00
3-month 10771.00 10773.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3092.00 3092.50
3-month 3023.50 3024.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15185.00 15190.00
3-month 15345.00 15350.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1965.00 1967.00
3-month 2004.00 2005.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments