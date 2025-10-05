KARACHI: The weather report on Saturday (October 04, 2025) and the forecast for Sunday (October 05, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 36-28 (ºC) 55-00 (%) 38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 33-27 (ºC) 55-00 (%) 34-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 32-20 (°C) 55-00 (%) 26-19 (°C) 99-00 (%)
Larkana 40-24 (°C) 01-00 (%) 37-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 36-27 (°C) 55-00 (%) 37-22 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad 23-15 (ºC) 57-00 (%) 18-13 (ºC) 89-00 (%)
Peshawar 29-19 (ºC) 88-00 (%) 23-17 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 26-04 (ºC) 00-00 (%) 22-03 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 26-18 (ºC) 69-00 (%) 21-16 (ºC) 90-00 (%)
Sukkur 39-25 (ºC) 01-00 (%) 35-22 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:15 pm (Today)
Sunrise: 06:24 am (Tomorrow)
==================================================================
