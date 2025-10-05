BML 7.81 Decreased By ▼ -0.46 (-5.56%)
BOP 33.50 Increased By ▲ 0.72 (2.2%)
CNERGY 9.07 Increased By ▲ 0.55 (6.46%)
CPHL 99.29 Decreased By ▼ -0.67 (-0.67%)
DCL 15.16 Decreased By ▼ -0.16 (-1.04%)
DGKC 256.15 Decreased By ▼ -1.23 (-0.48%)
FCCL 61.02 Increased By ▲ 0.20 (0.33%)
FFL 21.66 Decreased By ▼ -0.09 (-0.41%)
GCIL 33.51 Increased By ▲ 1.43 (4.46%)
HUBC 236.85 Increased By ▲ 3.56 (1.53%)
KEL 7.11 Decreased By ▼ -0.11 (-1.52%)
KOSM 7.14 Decreased By ▼ -0.18 (-2.46%)
LOTCHEM 27.90 Increased By ▲ 0.70 (2.57%)
MLCF 108.91 Increased By ▲ 0.94 (0.87%)
NBP 216.61 Decreased By ▼ -2.25 (-1.03%)
PAEL 59.30 Decreased By ▼ -0.63 (-1.05%)
PIAHCLA 21.40 Increased By ▲ 0.10 (0.47%)
PIBTL 15.43 Decreased By ▼ -0.25 (-1.59%)
POWER 18.74 Decreased By ▼ -0.25 (-1.32%)
PPL 202.41 Decreased By ▼ -1.03 (-0.51%)
PREMA 46.04 Decreased By ▼ -0.67 (-1.43%)
PRL 40.11 Increased By ▲ 2.61 (6.96%)
PTC 29.21 Decreased By ▼ -0.89 (-2.96%)
SNGP 136.52 Decreased By ▼ -0.91 (-0.66%)
SSGC 42.68 Increased By ▲ 0.08 (0.19%)
TELE 9.02 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPLP 11.45 Decreased By ▼ -0.38 (-3.21%)
TREET 27.77 Decreased By ▼ -0.52 (-1.84%)
TRG 74.77 Decreased By ▼ -0.53 (-0.7%)
WTL 1.76 Decreased By ▼ -0.06 (-3.3%)
BR100 17,701 Increased By 45.2 (0.26%)
BR30 56,958 Increased By 99.2 (0.17%)
KSE100 168,990 Increased By 500.4 (0.3%)
KSE30 52,261 Increased By 237.7 (0.46%)
Oct 06, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-05

The Weather

Recorder Report Published October 5, 2025

KARACHI: The weather report on Saturday (October 04, 2025) and the forecast for Sunday (October 05, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         36-28 (ºC) 55-00 (%)        38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           33-27 (ºC) 55-00 (%)        34-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            32-20 (°C) 55-00 (%)        26-19 (°C) 99-00 (%)
Larkana           40-24 (°C) 01-00 (%)        37-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        36-27 (°C) 55-00 (%)        37-22 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad      23-15 (ºC) 57-00 (%)        18-13 (ºC) 89-00 (%)
Peshawar          29-19 (ºC) 88-00 (%)        23-17 (ºC) 55-00 (%)
Quetta            26-04 (ºC) 00-00 (%)        22-03 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        26-18 (ºC) 69-00 (%)        21-16 (ºC) 90-00 (%)
Sukkur            39-25 (ºC) 01-00 (%)        35-22 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:15 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:24 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather report weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

IMF mission apprised of flood losses

PM Shehbaz arrives in Malaysia on three-day official visit

Muslim countries that worked with Trump on Gaza plan welcome Hamas’s response: FO

Research unveiled: SSGCL, SNGPL control infrastructure, limit LNG market access: CCP

10,562 big retailers now part of POS system

Mohammed Amir denies comeback rumours, says his retirement is final

Bitcoin hits all-time high above $125,000

Pakistan pursuing repatriation of citizens detained by Israeli forces: FO

PM cautiously optimistic

Indonesia school collapse death toll rises to 36, search for bodies continues

Read more stories