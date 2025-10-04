BML 7.81 Decreased By ▼ -0.46 (-5.56%)
Print 2025-10-04

The Weather

Recorder Report Published October 4, 2025

KARACHI: The weather report on Friday (October 03, 2025) and the forecast for Saturday (October 04, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         33-26 (ºC) 55-00 (%)        33-27 (ºC) 77-00 (%)
Karachi           34-27 (ºC) 55-00 (%)        32-26 (ºC) 86-00 (%)
Lahore            36-25 (°C) 02-00 (%)        36-24 (°C) 01-00 (%)
Larkana           39-25 (°C) 01-00 (%)        39-25 (°C) 05-00 (%)
Mirpurkhas        34-26 (°C) 55-00 (%)        32-26 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad      32-18 (ºC) 05-00 (%)        30-18 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar          33-22 (ºC) 06-00 (%)        32-22 (ºC) 03-00 (%)
Quetta            30-12 (ºC) 00-00 (%)        30-10 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        33-21 (ºC) 55-00 (%)        31-20 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur            39-24 (ºC) 01-00 (%)        39-26 (ºC) 04-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:16 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:24 am                  (Tomorrow)
==================================================================

