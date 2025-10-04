KARACHI: The weather report on Friday (October 03, 2025) and the forecast for Saturday (October 04, 2025)
CITIES TODAY TOMORROW
Hyderabad 33-26 (ºC) 55-00 (%) 33-27 (ºC) 77-00 (%)
Karachi 34-27 (ºC) 55-00 (%) 32-26 (ºC) 86-00 (%)
Lahore 36-25 (°C) 02-00 (%) 36-24 (°C) 01-00 (%)
Larkana 39-25 (°C) 01-00 (%) 39-25 (°C) 05-00 (%)
Mirpurkhas 34-26 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad 32-18 (ºC) 05-00 (%) 30-18 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar 33-22 (ºC) 06-00 (%) 32-22 (ºC) 03-00 (%)
Quetta 30-12 (ºC) 00-00 (%) 30-10 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 33-21 (ºC) 55-00 (%) 31-20 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur 39-24 (ºC) 01-00 (%) 39-26 (ºC) 04-00 (%)
KARACHI
Sunset: 06:16 pm (Today)
Sunrise: 06:24 am (Tomorrow)
