Markets Print 2025-09-30
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2642.00 2642.50
3-month 2647.00 2648.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10125.00 10125.50
3-month 10190.00 10193.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2933.00 2935.00
3-month 2896.50 2897.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15025.00 15035.00
3-month 15200.00 15225.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1957.00 1957.50
3-month 1998.00 1999.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
