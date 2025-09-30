KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 29, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
Op-2 M.T Khairpur Disc Trans 26-09-2025
(Dap) Martime
OP-3 Bellni Load Sharaf 27-09-2025
(H.S.F.O.) Shipping
B-6/B-7 Xin Fu Zhou Dis/Load Cosco 28-09-2025
Containers Shipping
B-8/B-9 Gfs Juno Dis/Load Eastwind 29-09-2025
Containers Shipping Co
B-13/B-14 Taxidiara Load Gearbulk 27-09-2025
Clinkers Shipping
B-17/B-16 Dubai Disc Yellow Seatrade 29-09-2025
Galactic Peas Shipping
Nmb - 1 Emran Load Rice Noor Sons 24-09-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21 Fiora - Ocean World 31-08-2025
B-24/B-25 Aal Dis/Load Pakistan Nation 28-09-2025
Singaopore Containers Ship
B-27/B-26 Wan Hai Dis/Load Riazeda 28-09-2025
622 Containers
B-28/B-29 Xin Fu Dis/Load Cosco Shipping 26-09-2025
Zhou Containers Line Pak
B-29/B-30 X-Press Dis/Load Dis Load 28-09-2025
Daulagiri Containers Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1 Ts Dis/Load Sharaf Shipping 27-09-2025
Hongkong Containers Agency
Sopt-2 Eleni T. Dis/Load Gac Pakistan 28-09-2025
Containers
Sopt-3 Ever Lucid Dis/Load Green Pak 27-09-2025
Containers Shipping
Sopt-4 Hyundai Dis/Load United Marine 29-09-2029
Containers Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
AAl Singapore 29-09-2025 Dis/Load Pakistan National
Containers Ship
Ts Hongkon 29-09-2025 Dis/Load Sharaf Shipping
Containers Agency
X-Press 29-09-2025 Dis/Load Dis Load
Dhaulagiri Containers Containers
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Swan Lake 29-09-2025 D/73000 Pakistan National
Crude Oil Ship
Mistral Explorer 30-09-2025 D/2000 Chemical Eastwind
Shipping Company
Xin Hang Zhou 30-09-2025 D/L Container Cosco Shiping
Konrad 30-09-2025 D/L Container Line Pak Freight
Connection Pakistan
Celsius
Emmen 30-09-2025 D/L Container Oceansea Shipping
Cma Cgm
Ningbo 30-09-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
No.3 Ocean
Ploneer 29-09-2025 Tanker -
P.Alikl 29-09-2025 Tanker -
EslKobir 29-09-2025 Container Ship -
=============================================================================
Port Qasim Intelligence
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Nihat-M Rice East Wind Sept 25th, 2025
MW-2 Alexandros-III Sugar Bags PNSC Sept 20th, 2025
MW-4 Jetta Coal Ocean World Sept 25th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Cycas Coal GAC Sept 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Bow Cougar Palm oil Alpine Sept 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Nord Agano Fertilizer Bulk Sept 23rd, 2025
Shipping
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL Epic Susak LPG GAC Sept 28th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
Lian Shan Hu Mogas Alpine Sept 29th, 2025
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Nihat-M Rice East Wind Sept 29th, 2025
Bow Cougar Palm oil Alpine -do-
Nord Agano Fertilizer Bulk Shipping -do-
Alexandros-III Sugar Bags PNSC -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Salsa Mogas Alpine Sept 29th, 2025
Falcon
Majestic Palm oil Alpine -do-
Amis Glory Cement Ever Green -do-
Abdullah Rape Seed Ocean Service Waiting for Berths
Santosa-66 Fertilizer Ocean Service -do-
Kathrine
Kosan Chemicals Alpine -do-
HG Naples Rape Seed Sea Trade -do-
Meghna Sun Coal Alpine -do-
Ultra
Endurance Cement Crystal Sea -do-
MSC Tia-V Container MSC PAK -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
MSC
Veracruz Container MSC PAK Sept 29th, 2025
Eleni-T Container GAC -do-
=============================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments