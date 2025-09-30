BML 7.69 Increased By ▲ 0.06 (0.79%)
Markets Print 2025-09-30

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 30 Sep, 2025 05:54am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 29, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
Op-2              M.T Khairpur   Disc           Trans              26-09-2025
                                 (Dap)          Martime
OP-3              Bellni         Load           Sharaf             27-09-2025
                                 (H.S.F.O.)     Shipping
B-6/B-7           Xin Fu Zhou    Dis/Load       Cosco              28-09-2025
                                 Containers     Shipping
B-8/B-9           Gfs Juno       Dis/Load       Eastwind           29-09-2025
                                 Containers     Shipping Co
B-13/B-14         Taxidiara      Load           Gearbulk           27-09-2025
                                 Clinkers       Shipping
B-17/B-16         Dubai          Disc Yellow    Seatrade           29-09-2025
                  Galactic       Peas           Shipping
Nmb - 1           Emran          Load Rice      Noor Sons          24-09-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Fiora          -              Ocean World        31-08-2025
B-24/B-25         Aal            Dis/Load       Pakistan Nation    28-09-2025
                  Singaopore     Containers     Ship
B-27/B-26         Wan Hai        Dis/Load       Riazeda            28-09-2025
                  622            Containers
B-28/B-29         Xin Fu         Dis/Load       Cosco Shipping     26-09-2025
                  Zhou           Containers     Line Pak
B-29/B-30         X-Press        Dis/Load       Dis Load           28-09-2025
                  Daulagiri      Containers     Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1            Ts             Dis/Load       Sharaf Shipping    27-09-2025
                  Hongkong       Containers     Agency
Sopt-2            Eleni T.       Dis/Load       Gac Pakistan       28-09-2025
                                 Containers
Sopt-3            Ever Lucid     Dis/Load       Green Pak          27-09-2025
                                 Containers     Shipping
Sopt-4            Hyundai        Dis/Load       United Marine      29-09-2029
                                 Containers     Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
AAl Singapore     29-09-2025     Dis/Load                   Pakistan National
                                 Containers                              Ship
Ts Hongkon        29-09-2025     Dis/Load                     Sharaf Shipping
                                 Containers                            Agency
X-Press           29-09-2025     Dis/Load                            Dis Load
Dhaulagiri                       Containers                        Containers
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Swan Lake         29-09-2025     D/73000                    Pakistan National
                                 Crude Oil                               Ship
Mistral Explorer  30-09-2025     D/2000 Chemical                     Eastwind
                                                             Shipping Company
Xin Hang Zhou     30-09-2025     D/L Container                  Cosco Shiping
Konrad            30-09-2025     D/L Container               Line Pak Freight
                                                          Connection Pakistan
Celsius
Emmen             30-09-2025     D/L Container              Oceansea Shipping
Cma Cgm
Ningbo            30-09-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
No.3 Ocean
Ploneer           29-09-2025     Tanker                                     -
P.Alikl           29-09-2025     Tanker                                     -
EslKobir          29-09-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
Port Qasim Intelligence
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Nihat-M        Rice           East Wind     Sept 25th, 2025
MW-2              Alexandros-III Sugar Bags     PNSC          Sept 20th, 2025
MW-4              Jetta          Coal           Ocean World   Sept 25th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Cycas          Coal           GAC           Sept 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Bow Cougar     Palm oil       Alpine        Sept 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Nord Agano     Fertilizer     Bulk          Sept 23rd, 2025
                                                Shipping
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Epic Susak     LPG            GAC           Sept 28th, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
Lian Shan Hu      Mogas          Alpine                       Sept 29th, 2025
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Nihat-M           Rice           East Wind                    Sept 29th, 2025
Bow Cougar        Palm oil       Alpine                                  -do-
Nord Agano        Fertilizer     Bulk Shipping                           -do-
Alexandros-III    Sugar Bags     PNSC                                    -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Salsa             Mogas          Alpine                       Sept 29th, 2025
Falcon
Majestic          Palm oil       Alpine                                  -do-
Amis Glory        Cement         Ever Green                              -do-
Abdullah          Rape Seed      Ocean Service             Waiting for Berths
Santosa-66        Fertilizer     Ocean Service                           -do-
Kathrine
Kosan             Chemicals      Alpine                                  -do-
HG Naples         Rape Seed      Sea Trade                               -do-
Meghna Sun        Coal           Alpine                                  -do-
Ultra
Endurance         Cement         Crystal Sea                             -do-
MSC Tia-V         Container      MSC PAK                                 -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
MSC
Veracruz          Container      MSC PAK                      Sept 29th, 2025
Eleni-T           Container      GAC                                     -do-
=============================================================================

