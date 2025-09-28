KARACHI: The weather report on Saturday (September 27, 2025) and the forecast for Sunday (September 28, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 40-28 (ºC) 00-00 (%) 41-30 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 37-26 (ºC) 00-00 (%) 39-26 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 38-26 (°C) 00-00 (%) 39-26 (°C) 01-00 (%)
Larkana 41-27 (°C) 00-00 (%) 41-27 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 40-27 (°C) 00-00 (%) 39-29 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad 35-18 (ºC) 00-00 (%) 34-19 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 37-22 (ºC) 00-00 (%) 36-22 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 32-12 (ºC) 00-00 (%) 32-12 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 36-22 (ºC) 00-00 (%) 35-22 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 40-28 (ºC) 00-00 (%) 41-28 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:22 pm (Today)
Sunrise: 06:22 am (Tomorrow)
==================================================================
